Woher kommt all der Hass? Wer ist verantwortlich für die Gewaltphantasien, die im Minutentakt durch die sozialen Medien wabern? Und warum pflanzen sich die Fake-News dort in atemberaubender Geschwindigkeit fort? Es liegt nahe, die Ursachen bei Facebook und Co. zu suchen. Diese mächtigen Maschinen und das Kapital, das sie antreibt, folgen nur einem Ziel: Der Steigerung des Aktienkurses. Gewinnmaximierung schlägt Moral.

Am Stammtisch gab es noch Widerspruch

Einen Verhaltenskodex, wie er für die deutsche Presse gilt, kennen die digitalen Medien nicht. Das erleichtert fremden Staaten und finanzstarken Lobbygruppen, sie als Instrument für die Durchsetzung ihrer Interessen zu nutzen. Der öffentliche Meinungsstreit, ein Wesenselement unserer Demokratie, bekommt eine gefährliche Schlagseite. Schuld daran tragen aber nicht Marc Zuckerberg und die Trollfabriken allein.

Es sind die Nutzer, die Frust und Enttäuschung, ihre einseitige Weltsicht und ihren Mangel an Urteilsvermögen in die digitale Welt hinausposaunen, und so die sozialen Medien zu einem asozialen Ort machen. Krude Gedanken, die man (es sind vorwiegend Männer!) früher bestenfalls an Stammtischen in kleiner Runde zum Besten gab, werden jetzt tausendfach geteilt.

Wer an eine jüdische oder an eine andere Weltverschwörung glaubte, wurde an Stammtischen häufig noch eines Besseren belehrt. Im Netz dagegen läuft das anders. An den „digitalen Stammtischen“ finden Kreise von Gleichgesinnten und auch jene, die in der Schule nicht richtig aufgepasst haben, schnell zusammen. Nicht der Diskurs ist dort gefragt, sondern die Bestätigung der eigenen Meinung, des Gefühls und der vermeintlichen Erkenntnis – mag die dem Stand des Wissens auch noch so fundamental widersprechen.

Hass bringt Reichweite

Meinungsblasen entstehen nicht von allein. Bei einer Anhörung im US-Senat erläuterte die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen, dass es am Algorithmus liege. Darüber, was wir in unserer Timeline bei Facebook zu sehen bekommen, entscheide der Algorithmus ebenso mit wie über die Reichweite der Posts. Er sei so programmiert, dass sich eine drastische, gewaltgeneigte Sprache besser verbreite als sachliche Texte.

Ein nur auf Quantität abzielendes intelligentes Programm trifft dabei auf Nutzer, von denen nur ein Teil über hinreichend Erfahrung und Wissen verfügt, um Nachrichten, Kommentare und Reportagen beur­teilen zu können. Mit der Medienkompetenz in Deutschland ist es nicht gut bestellt. Eine jüngst erschienene Publikation der Landeszentrale für Politische Bildung „Medienkompetenz in Sachsen. Auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft“ legt auf 172 Seiten sehr detailliert die Defizite offen, die wir im Umgang mit den digitalen Medien haben. Und die Autoren machen zahlreiche Vorschläge, wie wir darauf reagieren sollten.

Die Medienskepsis ist in Ostdeutschland besonders stark ausgeprägt. Liegt es auch daran, dass man den Nachrichten aus den offiziellen Kanälen in der DDR wenig Vertrauen geschenkt hatte? Die sozialistischen Medien, Fernsehen, Radio und Presse waren da gleich, wurden von der Partei gesteuert. Entsprechend war die Berichterstattung weder ausgewogen noch der Wahrheit verpflichtet. Unangenehmes wie zum Beispiel Verbrechen wurde verschwiegen, Loblieder auf die Partei und Staat wurden auch dann gesungen, wenn es eher zum Weinen war. Die Einstellung der Bevölkerung zu den sozialistischen Medien wirkt möglicherweise bis heute nach.

Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Schlachtruf von der „Lügenpresse“ bei uns im Osten stärkeren Widerhall fand als im Rest der Republik. Trotz mancher Kritik im Detail und eines unnötigen Rudelverhaltens der Medien: Die deutsche Medienlandschaft war und ist besser als ihr Ruf. Mit der Breite der Qualität in Presse, Funk und Fernsehen, die von den Leitmedien bis hinunter auf die lokale Ebene reicht, gebührt unserem Land einer der Spitzenplätze auf der Welt. Weder in den USA noch in einem anderen europäischen Land gibt es eine vergleichbare Vielfalt und Professionalität. Und die öffentlich-rechtlichen Anstalten erfüllen ih­re Aufgaben – auch wenn es wahrscheinlich etwas schlanker ginge. Wir haben bei der Gestaltung der Medienlandschaft erfolgreich die Konsequenzen aus dem Untergang der Weimarer Republik gezogen, die der rechtskonservative Medienun­ternehmer Hugenberg publizistisch für die Nazis sturmreif geschossen hatte.

Demokratie ist eine verwundbare Veranstaltung

Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass eine ausgewogene Medienlandschaft von zentraler Bedeutung für die Demokratie ist. Wir sollten die aktuellen Gefahren daher sehr ernst nehmen und angemessen reagieren. Die großen Internetportale müssen am besten auf europäischer Ebene reguliert werden. Wer wie Facebook über zwei Milliarden Nutzer auf seinen Portalen hat und in einzelnen Segmenten zum zentralen Nachrichtenportal bei bestimmten Altersklassen geworden ist, verfügt über eine Markt- und Meinungsmacht, die sowohl der Demokratie als auch dem wirtschaftlichen Wettbewerb abträglich ist. In der analogen Welt hätte das Kartellamt schon längst einschreiten müssen.

Gerhard Ehninger – Mediziner, Krebsforscher, Unternehmer Professor Gerhard Ehninger, weltweit anerkannter Hämatologe und Onkologe, ist Dresdens wohl bekanntester Mediziner. Der gebürtige Schwabe hatte nach dem Mauerfall mit seiner Frau die Koffer gepackt und seinen Lebensmittelpunkt nach Ostdeutschland verlegt. Von 1994 bis Ende März 2018 stand er der Medizinischen Klinik I des Uniklinikums Dresden als Direktor vor. Zudem lehrte er als Professor für Innere Medizin an der TU Dresden. Der Name Gerhard Ehninger ist eng mit der Behandlung von Krebspatienten verbunden. Gemeinsam mit Dr. Peter Harf gründete er 1991 die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die heute die weltweit größte Stammzellspenderdatei ist. Ehninger etablierte in Dresden nicht nur die Stammzelltransplantation und rettete so unzähligen Blutkrebspatienten das Leben, sondern arbeitete als Arzt und Forscher zeitlebens an der Entwicklung neuer Therapien im Kampf gegen den Krebs. Das setzt der heute 69-Jährige mit dem 2001 von ihm gegründeten Forschungsunternehmen Cellex fort. Auch zivilgesellschaftlich mischt sich Gerhard Ehninger ein, engagiert sich für Weltoffenheit, Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. 2017 wurde Ehninger deshalb mit dem Erich-Kästner-Preis des Presseclubs Dresden ausgezeichnet.

Gesetzliche Regeln allein werden aber nicht reichen, den digitalen Rattenfängern und ih­ren Geschichten zu widerstehen. Wir, die Nutzer des Internets, müssen uns rüsten für den Wettkampf mit den Propagandisten von Fakenews und Hass. Obwohl wir uns häufig dem In­ternet widmen und unsere Kinder mehr Zeit im Netz als in der Schule verbringen, fehlt es den meisten Usern an Medienkompetenz. In der Schule wird sie nicht gelehrt, sie steht – trotz Ankündigung seit Jahren – noch in keinem Lehrplan, Lehrerinnen und Lehrer gibt es auch noch nicht, denn auch die Unis haben das Fach nicht im Angebot.

Eine Konzentration der Schulung auf die Generation, die noch zur Schule oder zur Uni geht, würde allein auch wenig bringen. Wir brauchen einen ganzen Strauß von Bildungsmaßnahmen, um hinreichend Medienkompetenz in allen Altersklassen und Berufen zu entwickeln. Alle reden über Digitalisierung – nur wenige über die Folgen. Unsere Demokratie ist verwundbar. Die Bundestagswahl in Sachsen hat es gezeigt.

Die Studie zur Medienkompetenz der Landeszentrale für politische Bildung im Netz: shop.slpb.de/pub_online/241-medienkompetenz-in-sachsen.html

Von Gerhard Ehninger