Dresden

Gefühle sind politisch! Auch Familienformen beinhalten vielfältige gesellschaftspolitische Aspekte. Für uns Christen gehört Weihnachten zu den Gründungsmythen, die den Glauben stärken. Was feiern eigentlich Nicht-Christen, wie Agnostiker, Atheisten, Areligiöse oder Pantheisten zu Weihnachten? Unter dem Weihnachtsbaum, der ebenso wie Kerzen, Glitter, Flitter und Konsum alle vereint, geht es offenbar darum, den fragmentierten Zustand der Familienstrukturen temporär zu leugnen.

Wer lädt wen ein, wer bleibt außen vor?

Allen geht es um Gemeinsamkeit: Auch Silvester, Ostern und die Ferien gelten als Hochzeiten für Familienzusammenkünfte: In Klein- oder sogar Großfamilien mit Großeltern, Tanten, Onkel, Vettern und Cousinen, selbst die „bucklige Verwandtschaft“ wird barmherzig eingeladen. All dies herbeigesehnt von den jüngsten Kindern, doch ab der Pubertät und für viele Erwachsene voller Ambivalenzen: Wer lädt wen ein, wer bleibt außen vor, wann sind die Schwiegereltern erwünscht, wen muss man mit seinem Besuch „bedienen“ oder möchte ihn „ehren“?

Wer kocht was und wer lässt sich mal wieder nur verwöhnen? Drängendste Frage: Wo bleibt eigentlich meine Erholung? Und was machen die freiwillig bzw. unfreiwillig als Single Lebenden, die bereits 52 Prozent der großstädtischen Bevölkerung darstellen? Klar, es gibt Freundestreffen, „Witwen und Waisen-Feste“, kommerzielle Events und Reisen: Vermeidungsverhalten aus Einsamkeit?

Und dann die Not und die Komplikationen in Patchwork-Familien mit Kindern aus vorherigen, vorvorherigen und jetzigen Beziehungen einschließlich der erbitterten Jahresendzeit-Kämpfe um den „Heiligen Abend“, der vielfach dann zum unheiligen Zerren um die Kinder mutiert.

Wie viele Eltern und Großeltern hast du?

Meine-deine-unsere Kinder! Heute eine Standard-Kindergartenfrage: „Wie viele Eltern und Großeltern hast denn du?“, denn manche haben tatsächlich künstliche, leibliche, juristische, langjährige oder ungezählte kurzfristige „Stiefelternteile“. Die Erwachsenen vermehren sich heutzutage stärker als die Kinder! Bereits in „Hänsel und Gretel“ wird diese Problematik thematisiert: In einer frühen Fassung setzte eine leibliche Mutter die Kinder im Wald aus. Weil politisch inkorrekt, haben die Brüder Grimm daraus eine Stiefmutter fabuliert, die die eigenen Kinder bevorzugt und die fremden mit Hass verfolgt.

Ein heutiges, kompliziertes Szenarium: Die junge Studentin Selma hat „sechs Sorten“ von Geschwistern. Wie das? Sie wuchs zwei Jahre mit ihrem leiblichen Vater und 20 Jahre mit dem geliebten, nun ebenfalls geschiedenen Stiefvater auf, sowie mit Mutter und Bruder. Alle drei Elternteile hatten zuvor, und die beiden Väter Kinder in späteren Beziehungen. Unter dem Weihnachtsbaum verdichtet sich Selmas Lebensthema: Sie weiß nicht, wohin sie gehört, denn bei jedem der drei Elternteile gibt es bereits wieder allerneuste Partner und Partnerinnen plus Halb- und Fremdgeschwister, aber keinen Platz für sie: Selma fühlt sich un-beheimatet, alleingelassen, sogar identitätsverwirrt.

Hinzu kommen die drei Großelternpaare, die zwar um ihre Besuche buhlen, jedoch auch eifersüchtig die Länge ihres Besuches und das Ausmaß der Geschenke gegenseitig kontrollieren: Selma zwischen allen Fronten, allen Scharmützeln, Spannungen und Liebes-Anforderungen, die an sie gestellt werden. Mit ihren 24 Jahren wirkt sie müde, voller Horror vor Weihnachten und der Familien, doch gleichzeitig gepeinigt von Sehnsucht nach Geborgenheit und emotionaler Sättigung.

Bereits Jesus wuchs in einer Patchworkfamilie auf

Natürlich gab es derartige Familien-Konstrukte schon immer: Bereits Jesus wuchs in einer Patchworkfamilie auf, denn Josef galt keineswegs als sein leiblicher Vater. Stieffamilien entstanden früher häufig, weil Frauen oftmals bei der sechsten oder zehnten Geburt starben und die Kinder eine Stiefmutter bekamen. Zusammengewürfelte Teilzeit-Familien mit „Beutekindern“ (was auch immer dies bedeutet) entstehen heute tendenziell aus emotionalen Gründen, wie Scheidungen, Beziehungsunfähigkeiten oder aufgrund des Konzeptes der Ex- und Hopp-Partnerschaften, weil die vorherige Generation dies bereits vorlebte. All das müssen Kinder aushalten: morgens im Bad öfter einen fremden Mann oder eine fremde Frau und den Verlust von Zuwendungen bis hin zu aggressiver Negierung, wenn die Eltern mal wieder frisch verliebt neue Halbgeschwister produziert haben.

Multioptionsfamilien, in denen Kinder hin und hergeschoben werden, haben bereits die Bundesbahn animiert, ein Programm von Zugbegleitern für „Kids on Tour“ anzustoßen, da viele Kinder an den Wochenenden zu den unterschiedlichen Eltern pendeln. 50 Prozent aller Ehen in Deutschland werden bereits innerhalb der ersten sieben Jahre geschieden (zu nichtverheirateten Paaren gibt es nur unzureichende Statistiken) und an jedem Gerichtstag mutieren 400 Kinder zu Scheidungshalbwaisen; 20 Prozent leben bei alleinerziehenden (meist) Müttern, oftmals wegen der Armut auf staatliche Unterstützung angewiesen.

Auch leiden etliche Kinder an den lebenslangen Folgen aufgrund von Vaterverlassenheit und Mütterüberforderung, erkranken häufiger psychosomatisch, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, verglichen mit Kindern in intakten Familien, die Jugend lebend zu überstehen (wegen Drogen, exzessivem Verhalten, Suiziden) oder driften völlig in mediensüchtiges Verhalten ab. Wodurch sich eine Spirale von Schul- zum späteren Ausbildungsversagen vielfach in Gang setzt.

Patchwork-Familien können funktionieren, natürlich!

Nicht zu vergessen die neuen Diversitäten: Regenbogenfamilien in Co-Parenting-Konstellationen, wie z.B. mit lesbischen, schwulen, Trio- bzw. Quadriga-Beziehungen. Oder Kinder, die durch offene bzw. anonyme Samen- oder Eispenden entstehen oder durch Leihmutterschaften. Meist von armen Frauen geboren, die sich für das Glück reicherer, westlicher Eltern neun Monate lang „prostituieren“, indem sie ihren Körper hergeben. Alles höchst diverse Familien, doch bislang liegen nur wenige wissenschaftliche Erkenntnisse vor, weil diese Gruppen nur ca. 0,07 Prozent der Bevölkerung ausmachen (Kuhla, 2021) – jedoch mit gefühlten 90 Prozent Aufmerksamkeit in den Medien! Patchwork-Familien können funktionieren, natürlich, wenn emotionale Reife, Gelassenheit und Toleranz ausreichend vorhanden sind! Doch die meisten Menschen benennen in Umfragen als höchstes Lebensziel eine gelingende Partnerschaft zwischen Männern und Frauen mit eigenen Kindern.

Bedenken wir die Ambivalenzen: Einerseits die zweifellos vorhandenen, jedoch auch konsumgetriebenen Ideale der weihnachtlichen Familienidylle, andererseits die erhöhten Scheidungsbegehren nach den Feiertagen, die von sinnfreiem Spielzeug rasch genervten und überreizten Kinder, die immer früher ihre Freudefähigkeit, diese ausgeprägt menschliche, umfassende und durch nichts zu ersetzende Lebenshaltung, verlieren, wovor sich Kinder bereits 1990 bei Interviews fürchteten (v. Friesen, 1991).

Astrid von Friesen – Therapeutin und Publizistin Wie tickt der Mensch? Dieser Frage widmet sich Astrid von Friesen seit mehr als 20 Jahren. Als Paar-, Trauma-, und Gestalttherapeutin beschäftigt sich die Dresdnerin tagtäglich mit den Vorgängen in unserer Psyche. Dabei stelle sie immer wieder fest, wie wenig ihre Gesprächspartner über die Motive und Regeln hinter menschlichem Handeln wissen, sagt von Friesen. „Ich will die Leute aufklären.“ Auch um der Demokratie willen. Denn wenn wir verstehen, warum manche Menschen einen eingeengten Blick auf ein bestimmtes Thema haben, können wir uns besser in sie hineinversetzen und mit ihnen ins Gespräch kommen. So die Theorie der Therapeutin, deren Expertise auf einem Studium der Erziehungswissenschaft mit den Fächern Psychologie und Soziologie, 24 Jahren therapeutischer Praxis und jahrelanger Lehre an der TU Bergakademie Freiberg fußt. Daneben setzt sich von Friesen immer wieder in Büchern, Radiosendungen und Lesungen mit dem Seelenleben auseinander.

Eine der ältesten Formen, Gemeinschaften zu stabilisieren, ist der Austausch von Geschenken, um feindliche Gruppierungen zu friedlichem Verhalten zu verpflichten. Heute: Ein geteilter weltlicher „Glaube“, dass durch diesen Austausch das Ideal der Familie hochgehalten wird, obwohl viele Fakten dagegensprechen. Doch auch Nicht-Gläubige brauchen Mythen und Riten, um das jeweilige Beziehungschaos zu ertragen, alle zusammen zu halten und um immer wieder Zuversicht zu schöpfen. Und darin liegt wiederum eine urchristliche Botschaft!

Von Astrid von Friesen