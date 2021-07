Dresdner Stimmen: Ein Loblied auf die Lausitz

Dresden

Vor fast zehn Jahren begann ich von Dresden aus wieder in meiner alten Heimat, der Lausitz, zu arbeiten. Damals wirkte die Region, die ich nach der Wende als Spielwiese für unterschiedliche Wohn- und Lebensträume erlebt hatte, als wäre sie in einen Dornröschenschlaf gefallen. Es hatte sich alles schön „eingeruckelt”, die politischen und wirtschaftlichen Strukturen waren klar, die Schlösser, Herrenhäuser und Innenstädte waren saniert und die Verrückten waren in die Großstädte abgewandert.

Die so genannte „Dritte Generation”, die der Ostdeutschen, die zwischen 1975 und 1985 geboren wurden, fehlte. Kindergärten wurden geschlossen, um die Grundschulen wurde gekämpft. Aber meine – zumindest berufliche – Rückkehr war damals kein Einzelfall. Im Gegensatz zu den Jahren um die Jahrtausendwende wurden interessante und gut bezahlte Jobs angeboten und die Entfaltungsmöglichkeiten für Selbstständige und ihre un­ternehmerischen Ideen zogen viele Rückkehrende und Neuankömmlinge in das Dreiländereck. Man kann sicher nicht von einer Massenbewegung sprechen, aber das Interesse an der Lausitz stieg und steigt stetig. Im Kontext des anstehenden Transformationsprozesses und den damit verbundenen Möglichkeiten ist die Region definitiv ei­ne der spannendsten in Europa.

Vorurteil vs. Realität

Wenn ich die Lausitz in dieser Form beschreibe, erkenne ich ei­ne Mischung aus Mitleid und Verwirrung im Gesicht meines Gegenübers. Auch Sie, liebe Lesende, werden jetzt vielleicht verwundert die Stirn runzeln, denn die Lausitz wird im Norden als landschaftlich wenig reizvolle Kohleregion und im Süden als verschlafene bergige Provinz wahrgenommen. Und die Menschen erst! Angesichts der medialen Schilderungen entsteht das Bild des Oberlausitzer Granitschädels, der dem ewig gestrigen Niederlausitzer Kohlekumpel die erdige Pranke reicht und mit Fremden eigentlich möglichst wenig zu tun haben möchte.

Die Realität ist eine völlig andere. Im Vergleich ist die landschaftliche und geschichtliche Diversität eine gute Grundlage für die Entwicklung eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems.

Ausgangssituation für die Lausitz derzeit optimal

Ich erlaube mir deshalb die steile These, dass es selten bessere Rahmenbedingungen für die Lausitz gab und dass es durchaus lohnt zu schauen, wie man vorangegangene Transformationsprozesse gemeistert hat. Denn das ist die gute Nachricht: So beängstigend die Veränderungen durch Kohleausstieg und Digitalisierung auch scheinen mögen, es gab hier bisher keine Zeit des Stillstands, und neue Rahmenbedingungen und Werkzeuge bedeuten immer neue Arbeit und im besten Falle eine Verbesserung der Lebensqualität.

Die Ausgangssituation für die Lausitz ist derzeit optimal. Die landschaftlich reizvolle Lage im Herzen Europas, der Fokus, der politisch auf den Erfolg der Strukturentwicklungsprozesse gelegt wird, und die aktuellen sozialen und wirtschaftlichen Trends, die neue Wertschöpfung ermöglichen, bilden einen idealen Ermöglichungsraum. Eine ähnliche Aufbruchstimmung spürte man in der Lausitz schon während der Hochindustrialisierung, als Wilhelm Wagenfeld in Weißwasser das nahtlose Pressglas erfand, aus Niesky Fertigteilholzhäuser in alle Welt verschickt wurden und hochwertige Textilien aus Lausitzer Traditionsbetrieben international geschätzt waren.

Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung

Die Region erfuhr damals ihre wahrscheinlich massivste Umgestaltung seit dem Holozän. Landschaften wurden aufgebrochen, Industriedörfer wuchsen innerhalb kurzer Zeit auf ein Vielfaches ihrer ursprünglichen Einwohnerzahl an und Unternehmergeist und Investitionsfreude sorgten für das, was wir heute als Industriekultur beschreiben. Teil der Geschichte ist natürlich auch das reiche Kohlevorkommen, das zur Energieversorgung der prosperierenden Dörfer und Unternehmen genutzt wurde und Fluch und Segen zugleich war. Ein altes sorbisches Sprichwort sagt: „Der liebe Gott hat die Lausitz erschaffen, und der Teufel packte die Kohle darunter.“ Es erklärt die Ambivalenz in der Lausitz, die globale Effekte beispielhaft beschreibt: stolz und wirtschaftlich erfolgreich bei gleichzeitiger Zerstörung der ei­genen Lebensgrundlage.

Eine entscheidende Rolle kommt dabei den Macherinnen und Machern zu, die seit Jahren Modelle erproben, die von großen Konzernen gerade erst entdeckt werden. Dezentrales projektbezogenes Arbeiten, Innovation durch interdisziplinäre Kollaboration und Fachkräfteakquise mittels weicher Standortfaktoren – das wird hier, weitgehend unaufgeregt und konsequent, längst umgesetzt. Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung bilden eine selbstverständliche Grundlage der täglichen Arbeit. Damit entsteht eine neue Unternehmenskultur abseits der Großstädte, die eine große Chance für die Gestaltung zukünftiger wirtschaftlicher Prozesse in vermeintlich abgehängten Regionen ist.

Raum, Tradition, Industriegeschichte und Kulturhistorie

Hier lohnt es sich hinzuschauen, denn wo Gestaltungsspielräume existieren, siedeln sich kreative Unternehmen an, die innovativ mit den vorhandenen Ressourcen Raum, Tradition, Industriegeschichte und Kulturhistorie arbeiten. Ihre Ansiedlung löst neben den volkswirtschaftlichen Effekten auch gesellschaftliche Prozesse aus, die, wie bereits umfassend erforscht wurde, ein lebenswertes Umfeld begünstigen. Das sorgt wiederum für Interesse von Fachkräften aus anderen Wirtschaftszweigen, die auf diesen Grundlagen ihre Umzugsentscheidungen treffen. Meist kommt die Fachkraft ja nicht allein, sondern bringt eine Familie mit, die ein soziales Umfeld sucht und für die Gestaltung eines lebenswerten Alltags auch braucht.

Angesichts der unzähligen Strategiepapiere, die derzeit für den Strukturentwicklungsprozess verfasst werden, bleibt mein Wunsch zum Schluss, dass das Hauptaugenmerk auf die Praktikerinnen und Praktiker ge­richtet wird, die ihre Lausitz schon längst für zukünftige Generationen gestalten. Das sind die Strukturen, die sich bereits gewandelt haben und Vorbild für die Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements sind, das für die Zukunft der Lausitz entscheidend sein wird.

Claudia Muntschick – Architektin und kreative Sächsin Vielleicht wurde die Architektur Claudia Muntschick nicht direkt in die Wiege gelegt, doch das Thema Bauen begleitet die 43-Jährige seit ihrer Kindheit. Ihr Vater war Bauunternehmer und Claudia Muntschick bewarb sich schon während des Abiturs für ein Studium der Architektur – mit Erfolg. Studiert hat sie zunächst in Leipzig und Dresden, schloss dann den Master im Bereich Denkmalpflege und Stadtentwicklung an der TU Dresden an. Mittlerweile ist Claudia Muntschick aus der ostsächsischen Architektur- und Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken: Geschäftsführende im Vorstand der Stiftung Haus Schminke, jahrelang zweite Vorsitzende der Initiative „Wir gestalten Dresden“ und Ansprechpartnerin Ostsachsen beim Sächsischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft Kreatives Sachsen. Und seit über 16 Jahren selbstständige Architektin. Ein wiederkehrender Punkt in Claudia Muntschicks Lebenslauf ist das Haus Schminke in Löbau. Es zählt weltweit zu den vier wichtigsten Wohnhäusern der Klassischen Moderne und fehlt in keinem Architekturstudium. In ihrer Aufgabe als Ansprechpartnerin für Ostsachsen bei Kreatives Sachsen macht Claudia Muntschick die vielen Produkte und Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmen sichtbar, regt Kooperationen an und hilft beim Vernetzen.

Von Claudia Muntschick