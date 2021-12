Dresden

Wir bekommen eine neue Regierung. Der Wechsel, das hat man nach 15 Jahren Angela Merkel fast schon vergessen, ist der demokratische Normalfall. Das wird den Parteien und unserem Land guttun. Ich glaube, dass diese neue Regierung das Beste ist, was uns passieren konnte. Weder die CDU/CSU, und da sollte man der Eigenanalyse des Bewerbers um den Parteivorsitz der CDU Friedrich Merz Glauben schenken, noch die Linkspartei gelten derzeit aus sehr unterschiedlichen Gründen als regierungsfähig. Und mit der Partei, die seit ihrer Gründung vor knapp neun Jahren vor allem zu Unzufriedenheit, zum Hass und zur Spaltung unserer Gesellschaft beigetragen hat, gilt es, sich endlich inhaltlich auseinanderzusetzen, politisch wie gesellschaftlich. Eine wichtige Erfolgsgrundlage hierbei: Gut regieren!

Löst sich endlich der Reformstau?

Zurück also zur Ampel. Vor einem Jahr undenkbar, spiegelt sie heute die Hoffnung, dass sich endlich der Reformstau löst und unser Land, ob in der Klima-, Wirtschafts-, Sozial- oder Verkehrspolitik, endlich wieder in Fahrt kommt. Denn eines vor allem atmet dieser schwer errungene Koalitionsvertrag: er signalisiert durchgängigen Gestaltungswillen.

Über den Koalitionsvertrag selbst wurde inzwischen viel geschrieben. Als ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen habe ich einen eigenen Blick auf das Werk. Vor mehr als 20 Jahren konnte ich den Wechsel von Helmut Kohl zu Gerhard Schröder mitgestalten und weiß daher, welche enorme Leistung es braucht, um einen solch umfangreichen Koalitionsvertrag zwischen drei Parteien auszuhandeln. Man findet in dieser Zeit kaum Schlaf, der Abstimmungsbedarf innerhalb der Partei ist hoch, es geht um unglaublich viel, jeder Schritt der Verhandler wird von den Medien beobachtet und personell kann man niemals alle Erwartungen erfüllen.

Das ist nicht das Europa, von dem wir 1989 geträumt haben

Daher habe ich sehr großen Respekt davor, dass SPD, FDP und meine Partei sich zusammengefunden haben. Dass die Verhandlungen vertraulich abliefen. Dass alle großen Herausforderungen inhaltlich angenommen wurden, platte Formelkompromisse fehlen und schnörkellos ambitionierte Ziele zu finden sind. All dies stellt eine große Leistung der drei Parteien dar, vor der ich meinen Hut ziehe.

Das 177-seitige Regierungsprogramm der Ampelkoalition bietet spannenden Lese- und Diskussionsstoff für uns alle. Für mich steht auch 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch – neben den ökologischen Herausforderungen des Klimawandels und dem Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen – das Thema Europa ganz, ganz oben auf der politischen Agenda.

Mich schmerzt es beinahe körperlich, wenn ich die autoritären Entwicklungen in Ungarn verfolge oder die Abkehr der Polen von den Grundprinzipien des Rechtsstaats. Das Agieren der EU im Mittelmeer, der Umgang mit den Flüchtlingen in Griechenland, auf dem Balkan oder an der Ostgrenze Polens: Das ist nicht das Europa, von dem wir in der DDR-Opposition 1989 geträumt haben. Europa und der frische Wind von den östlichen Nachbarn – das fühlte sich nach 1990 zunächst ganz anders an. Eine positive Grundstimmung und ein großes Reservoir an Gemeinsamkeiten ließen nicht erahnen, dass wir ausgerechnet in Fragen der Demokratie und der Menschenrechte einmal Streit bekommen.

Wie wird Europa wieder handlungsfähig?

Wie bekommt man das wieder zusammen? Wie wird Europa wieder handlungsfähig? 27 kleinere und mittlere Staaten, die zusammen nur rund fünf Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, haben einzeln einen Einfluss auf die Weltpolitik, der wachsend gegen Null geht. Sprechen und handeln wir europäisch zusammen, bündeln wir unsere Interessen politisch, aber auch wirtschaftlich als größter Binnenmarkt der Welt, könnten wir allerhand bewegen. Ein uneiniges Europa wird am Ende nur noch darüber entscheiden dürfen, zu welchem Hinterhof einer Weltmacht es gehören will. Den Rest werden China und die USA unter sich ausmachen.

Das darf nicht passieren und darum hat das Kapitel aus dem Koalitionsvertrag mit der schlichten Überschrift „Europa“ so eine große Bedeutung. Es beginnt mit einem Paukenschlag:

„Eine demokratisch gefestigtere, handlungsfähigere und strategisch souveränere Europäische Union ist die Grundlage für unseren Frieden, Wohlstand und Freiheit. In diesem Rahmen bewältigen wir die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Digitalisierung und Bewahrung der Demokratie. Eine solche EU bleibt einer multilateralen und regelbasierten Weltordnung verpflichtet und orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG).“

Hier ist alles drin. Der Bezug auf die Demokratie als Grundlage der EU ebenso wie auf ihre Weiterentwicklung zu einer strategisch souveräneren Union, ihre Verantwortung und Kompetenz bei den großen Herausforderungen und ihre soziale, ökologische und ökonomische Rolle innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft.

Europa muss wieder handlungsfähig werden. Die Pandemie hat es gezeigt. Die Transformation in eine Wirtschaft und Gesellschaft der Nachhaltigkeit geht auch nur gemeinsam. Ob bei der Landwirtschaft, der Energieversorgung, im Gesundheitssektor, in der digitalen Entwicklung und Sicherheit oder im Verkehr: Nur durch Kooperation finden wir die Kraft, das Neue erfolgreich im Wettbewerb mit anderen Regionen der Welt zu gestalten. Nur gemeinsam werden wir aggressiver Politik von Autokraten ebenso die Stirn bieten können, wie den Versuchen von Digitalkonzernen, die Regeln des Wettbewerbs nach ihrem Gusto zu schreiben und möglichst keine Steuern zu bezahlen.

Deutschland ist das bevölkerungsreichste und das wirtschaftlich stärkste Land in der EU. Unsere Stimme hat Gewicht und wir tragen Verantwortung. Angela Merkel hat diese Rolle als Moderatorin der europäischen Konflikte in bewundernswerter Weise ausgefüllt und sich als große Europäerin viel Anerkennung verdient. Heute braucht Europa mehr denn je Impulse und Kraft zur Gestaltung und Projekte, die die Staaten zusammenbinden. Hier liegt das Aufgabenfeld der neuen Regierung.

Was kann Europa? Was bringt Europa? Was will Deutschland beitragen? Der Koalitionsvertrag ist eine gute Grundlage, um sowohl europäische Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen als auch neue Schritte der europäischen Integration zu gehen. Die europäische Jugend von Lissabon, über Dresden bis Warschau erwartet zu Recht mehr von Europa, als es derzeit bietet. Sie wird in unserer neuen Regierung einen Verbündeten finden.

