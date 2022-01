Dresden

Wenn man Mitte der 2000er durch Berlin schlenderte, konnte man sie überall in den Cafés der Hauptstadt sitzen sehen: Die mobilen Arbeiter, die neue Generation der Digital Natives, die mit dem Laptop neben dem Caffè Latte an der internetbasierten Weltherrschaft schraubten. Die WG-Küche war zum Arbeiten zu laut, kreative Jobs meist prekär bezahlt, und in Berlin saß man überdies im Haifischbecken mit vielen anderen Projektemacherinnen.

Der Markt war übersättigt und ein Büro unerschwinglich. Da bot das Kaffeehaus den meist soloselbstständigen Kreativen einen optimalen Ausweichplatz. Es war produktiver, der Wohnung mit all ihren häuslichen Prokrastinationsanlässen den Rücken zu kehren und in einem anderen Umfeld zu arbeiten. Außerdem konnte man hier Geschäftspartner empfangen und andere Kreative treffen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln.

Der erste deutsche Co-Working-Space war ein Working-Café

Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass der erste deutsche Co-Working-Space als Working-Café gegründet wurde: Das St. Oberholz in Berlin, in dem Firmen wie Hello Fresh oder Soundcloud entstanden und wo der Laptop die Speisekarte ersetzte.

Was damals vielleicht noch wie eine seltsame Mischung aus Arbeit und Vergnügen wirkte, manifestierte sich bald in neuen Geschäftsmodellen: Es entstanden die ersten größeren Coworking-Flächen. Hier war es möglich, nicht das Büro, sondern den einzelnen Arbeitsplatz und den entsprechenden Rundum-Service mit Konferenz- und Meetingräumen, verschiedenen Veranstaltungsangeboten und einer Kaffee-Flatrate anzumieten. Für die im Zuge der Digitalisierung überall entstandenen Kleinstunternehmen war diese Form der Arbeitsumgebung ideal: Der Mietpreis war gut kalkulierbar, man traf Projektmitstreiterinnen mit Fähigkeiten, die man selbst nicht hatte, und konnte auf eine entsprechende Infrastruktur zurückgreifen, die man sich mit anderen teilte und deshalb verhältnismäßig günstig nutzen konnte.

Dieser Gedanke ist nicht neu: als die Industrialisierung noch in den Kinderschuhen steckte, wurde in den Manufakturen erstmals Arbeitsteilung praktiziert, die es ermöglichte, hochspezialisiert und dennoch gemeinsam an der Fertigung eines Produkts mitzuarbeiten und gleichzeitig die Produktivität aller zu erhöhen. Co-Working meint genau das: Die Zusammenführung der jeweiligen speziellen Fähigkeiten, um am Ende ein Produkt zu erhalten, das mehr ist als die Summe der einzelnen Teile.

Grundsätzlicher Wandel im Verständnis von Arbeitsweise und Arbeitsort

Inzwischen betreibt Ansgar Oberholz, der einst das erste Working-Café eröffnete, mehr als zehn Orte in Berlin und hat – logischerweise – eine eigene Kaffeemarke entwickelt. Mit diesem Erfolg ist er längst nicht mehr allein. Inzwischen gibt es zahlreiche Anbieter, die teilweise global und börsennotiert agieren.

Dass diese Modelle inzwischen so gut etabliert sind, liegt an dem grundsätzlichen Wandel im Verständnis von Arbeitsweise und Arbeitsort. In weiten Teilen des Dienstleistungsbereichs sind die Prozesse – und hier war Corona ein entscheidender Beschleuniger – digitalisiert. Das ermöglicht die freie Wahl des benötigten Raums inklusive der Infrastruktur und damit die Einsparung von Ressourcen, wie etwa die Fahrtzeit zu einem zentralen Firmensitz, weshalb der Trend inzwischen auch im ländlichen Raum angekommen ist.

Claudia Muntschick – Architektin und kreative Sächsin Vielleicht wurde die Architektur Claudia Muntschick nicht direkt in die Wiege gelegt, doch das Thema Bauen begleitet die 43-Jährige seit ihrer Kindheit. Ihr Vater war Bauunternehmer und Claudia Muntschick bewarb sich schon während des Abiturs für ein Studium der Architektur – mit Erfolg. Studiert hat sie zunächst in Leipzig und Dresden, schloss dann den Master im Bereich Denkmalpflege und Stadtentwicklung an der TU Dresden an. Mittlerweile ist Claudia Muntschick aus der ostsächsischen Architektur- und Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken: Geschäftsführende im Vorstand der Stiftung Haus Schminke, jahrelang zweite Vorsitzende der Initiative „Wir gestalten Dresden“ und Ansprechpartnerin Ostsachsen beim Sächsischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft Kreatives Sachsen. Und seit über 16 Jahren selbstständige Architektin. Ein wiederkehrender Punkt in Claudia Muntschicks Lebenslauf ist das Haus Schminke in Löbau. Es zählt weltweit zu den vier wichtigsten Wohnhäusern der Klassischen Moderne und fehlt in keinem Architekturstudium. In ihrer Aufgabe als Ansprechpartnerin für Ostsachsen bei Kreatives Sachsen macht Claudia Muntschick die vielen Produkte und Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmen sichtbar, regt Kooperationen an und hilft beim Vernetzen.

Ein weiterer Grund für den Erfolg ist, dass die zu Beginn beschriebene Kreativszene, wo die Co-Working-Bewegung ihren Ur­sprung hatte, in den letzten Jahren enorm gewachsen ist und inzwischen deutschlandweit 1,2 Millionen Arbeitnehmer hauptberuflich beschäftigt. In diesem Wirtschaftsbereich, der seit 2009 als Kultur- und Kreativwirtschaft definiert wird, werden zwölf Branchen statistisch erfasst. Kunsthandwerk, Architektur, Musikwirtschaft, Pressemarkt, Designmarkt, Filmwirtschaft, Buchmarkt, Werbemarkt, Bildende und Darstellende Kunst, Rundfunkmarkt und Software- und Gamesindustrie bilden den Mix, der zunächst etwas willkürlich scheint.

Am Anfang steht ein schöpferischer, kreativer Akt

Bei genauer Betrachtung wird aber deutlich, was diese Branchen eint: Am Anfang steht ein schöpferischer, kreativer Akt, aus dem später die Einkommen der Beteiligten generiert werden. Wir sprechen in diesem Kontext nicht vom öffentlich geförderten Kultursektor, sondern von dem Teil der Kreativen, die privatwirtschaftlich organisiert sind, Rechnungen stellen, Steuern und Miete zahlen und Arbeitsplätze schaffen.

Allein die Kleinteiligkeit des Sektors – der überwiegende Teil sind Kleinstunternehmen und Soloselbstständige – verhindert, dass man diese Wirtschaftskraft so geschlossen wahrnimmt wie beispielsweise den Maschinenbau. Dennoch lohnt sich der dezidierte Blick auf die Szene, denn hier entsteht aufgrund der hohen Spezialisierung, Kollaborationsfähigkeit und Projektorientierung das, was Wirtschaft und Gesellschaft gerade dringend brauchen: Innovation.

Das haben inzwischen auch traditionelle Großunternehmen verstanden, die sich schon seit Jahren mit Innovationsteams an Co-Working-Spaces andocken und den interdisziplinären Wissenspool nutzen, der hier vorhanden ist. Man kann aber auch beobachten, dass der Versuch unternommen wird, die eigenen Büroräume weg von der starren Raufaseroptik hin zu flexiblen Arbeitswelten zu entwickeln.

Die Mitarbeitenden sollen sich individuell in verschiedenen Projektgruppen zusammensetzen oder nach Bedarf isoliert arbeiten können, man setzt auf flache Hierarchien und Eigenverantwortung – ein Prozess, der die Unternehmen aufgrund der Fachkräftesituation und der damit verbundenen Ansprüche an das Arbeitsumfeld vor große Herausforderungen stellt.

Und hier liegt auch der Knackpunkt, der die erfolgreichen Konzepte von den gescheiterten unterscheidet: Es geht nicht um die Umgestaltung des Raums, es geht um eine Veränderung der Kultur und die Schaffung der richtigen Rahmenbedingungen für das, was Ansgar Oberholz „wirksame Arbeit“ nennt. Lassen Sie sich diese Wortkombination zum Schluss noch einmal auf der Zunge zergehen, liebe Leserinnen: Welch tollen Effekt für die Einstellung zum eigenen Tun hat es, wenn man in einer Umgebung wirksam wird, die dafür die richtigen Möglichkeiten und Werkzeuge bietet. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten!

Von Claudia Muntschik