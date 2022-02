Dresden

Fahrt aufnehmen sollte in dieser Woche der Strafprozess vor dem Landgericht wegen des größten Juwelendiebstahls der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sollte. Aber am Freitag fiel die Verhandlung aus – wie auch schon am Dienstag. Corona. Bei einem Verfahrensbeteiligten waren, so teilte das Gericht mit, „Absonderungsmaßnahmen“ erforderlich. Nun soll der nächste Verhandlungstag am 8. März stattfinden. Mehr als fünf Wochen nach Prozessauftakt wäre das erst die dritte Sitzung. Kein gutes Vorzeichen für die Frage, ob es der Strafkammer gelingt, noch vor Weihnachten ihr Urteil zu fällen – derzeit hat sie bis Ende Oktober terminiert, 49 Verhandlungstage. Schon jetzt zeichnet sich ein komplizierter und langwieriger Indizienprozess ab. Die sechs Angeklagten schweigen.

Auf jeden Fall klingt das, was Staatsanwalt Christian Weber aus der Anklageschrift vorträgt, wie der Plot zu einem neuen Dresden-„Tatort“ – mit Vollblutprofis am Werk: An jenem Montagmorgen im November 2019 klettern um 4.22 Uhr vier finstere Gestalten über die Mauer zum Residenzschloss. Eine halbe Stunde später fällt vor dem Schloss die komplette Straßenbeleuchtung aus – zwei Komplizen des Quartetts hatten im Pegelhaus an der Augustusbrücke ein Feuer gelegt, wodurch der Drewag-Stromverteiler ausfiel. In der Totalfinsternis – es ist drei Minuten vor fünf – steigen zwei Männer durch ein Fenster in das Historische Grüne Gewölbe.

Eine Dublette à la RAF

Im Juwelenzimmer kloppen sie mit Äxten 56 Mal auf drei Vitrinen mit den Juwelengarnituren August des Starken. Ihre Beute: 21 Schmuckstücke von „überragender kunst- und kulturhistorische Bedeutung“. Gesamtwert: mindestens 113,8 Millionen Euro. Keine fünf Minuten nach dem Einstieg jagen die Täter mit einem Audi A 6 davon – über den Fußgängerweg der wegen Bauarbeiten gesperrten Augustusbrücke. Einige Kilometer weiter, in Mickten, stecken sie den Wagen in einer Tiefgarage in Brand, um Spuren zu vernichten. Aus Dresden flüchten sie in einem Schein-Taxi: Den 250 km/h schnellen Mercedes E 500 hatten sie taxi-beige foliert, aufs Dach ein Taxischild montiert und DD-Kennzeichen angeschraubt – gestohlen von einer echten Mercedes-Taxe. Eine Dublette à la RAF. Das ist der Kern des strafprozessual relevanten Vorwurfs in dem Verfahren.

Davon abgesehen, wirft so manches von dem, was der Staatsanwalt vorträgt, bohrende Fragen auf – hatte doch einst Martin Roth erklärt, der unvergessene Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen, das Grüne Gewölbe sei „gesichert wie Fort Knox, aber die Alarmsysteme sind unsichtbar“: Nun allerdings, zehn Jahre später, trägt der Staatsanwalt minutengenau vor, dass die Täter in der Woche vor dem Bruch gleich dreimal über die Schlossmauer geklettert seien und sich vor dem späteren Einbruchsfenster aufgehalten hätten (sechs Tage vor der Tat: für 29 Minuten; vier Tage vor der Tat: zweimal für je acht Minuten) – ohne dass auch nur ein einziges Alarmsystem Piep gemacht hätte.

Keine 700 Meter entfernt liegt das Polizeirevier

Und sogar noch in der Tatnacht hätte sich das Quartett dort über eine halbe Stunde unbemerkt aufgehalten, bevor einer das Fenster aufdrückte. Auch wieder kein Pieps. Ein Jammer. In weniger als einer Minute wäre ein Streifenwagen vor Ort gewesen – keine 700 Meter entfernt liegt das Polizeirevier in der Schießgasse. Wäre. Nun sind Augusts Juwelen weg.

Und dann schildert der Staatsanwalt auch noch, dass die Täter irgendwann vor der Tatnacht, vermutlich mit einem hydraulischen Schneidegerät, einen Teil aus dem historischen Fenstergitter geschnitten und ihn anschließend dort mit Klebematerial „fixiert“ hätten. Das spätere Einstiegsloch. Ein schmiedeeisernes Gitter, einfach eingeklebt – auch unentdeckt.

Die Kernfrage: Warum hat das umfangreiche „nutzungsspezifische Sicherheitskonzept“ nicht funktioniert? Warum war der Diebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe möglich – bei dem die Täter ja nichts anderes taten, als zu althergebrachten Methoden zu greifen, die schon zu Augusts Zeiten Spitzbuben-Standard waren: Schneidewerkzeug fürs Gitter, Schlagwerkzeug für Glas?

Und die Beute? Für immer futsch?

Antworten auf diese Fragen wird das Gerichtsverfahren vermutlich nicht liefern. Leider. Gerade hat die Strafkammer die Ladungen für drei Wachschutzmitarbeiter aus dem Schloss, die zur Tatnacht aussagen sollten, aufgehoben – nachdem sie mitgeteilt hatten, sie würden nichts sagen, von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch machen, weil die Staatsanwaltschaft gegen sie ermittle.

In dem Strafprozess im Dresdner Hochsicherheitstrakt geht es einzig und allein um die Frage, ob die sechs Angeklagten Augusts Juwelen gemopst und den Audi in Brand gesteckt haben: Alle tragen den Nachnamen Remmo, sind Deutsche und gebürtige Berliner – zwischen 22 und 28 Jahren alt. Die Ermittler rechnen sie zum Berliner Remmo-Clan. Eine „Großfamilie“ mit rund eintausend Angehörigen.

Und die Beute? Für immer futsch? Privatpersonen haben eine Million Euro und noch mehr für die Rückgabe geboten. Ohne Erfolg. Und „Haftjahre gegen Rückgabe der Juwelen“ – während des Verfahrens? Erscheint ausgeschlossen. Sollte der Staatsanwalt Recht haben, dass es die Remmos waren, wäre es das erste Mal, dass sie Beute später wieder herausrücken. „Knast macht Männer“, lautet die Devise bei ihnen.

Die gute Nachricht zum Schluss: Die Staatlichen Kunstsammlungen rüsten auf in Sachen Sicherheit – hinter den hohen Blechwänden, die derzeit vor dem Grünen Gewölbe stehen. Schon heute wäre „ein Einbruch in dieser Art nicht mehr möglich“, sagt Sachsens Kulturministerin Klepsch. Sicher ist jedenfalls: Einen Vergleich mit Fort Knox traut sich heute keiner mehr.

