Dresdner Stimme zur UN-Klimakonferenz: Nicht viel mehr als heiße Luft

In Glasgow treffen sich derzeit die politischen Spitzen der Welt, um eben jene zu retten. Mal wieder! Klar, Politik ist keine Haudrauf-Veranstaltung. Kompromisse brauchen Zeit. Aber ein bisschen wundern darf man sich schon, wie wenig in all den Jahren der großen Klimakonferenzen erreicht wurde, wenn zur Eröffnungsrede von selbst geschaufelten Gräbern und der wirklich letzten Chance gesprochen wird. Da könnte man fast auf die Idee kommen, dass in den vergangenen Klimakonferenzen nur heiße Luft produziert wurde. Und heiße Luft ist ja bekanntlich gar nicht gut fürs Klima.

Protokolle, Abkommen, Vereinbarungen, Mandate

Nach einer Reihe von mittlerweile 26 UN-Klimakonferenzen erinnern wir uns an Protokolle, Abkommen, Vereinbarungen, Mandate und alles, was das Synonym-Wörterbuch noch so ausspuckt, um zu verdeutlichen, dass man sich scheinbar irgendwie auf Etwas geeinigt hat.

2015 zum Beispiel: Paris, da wurde das Abkommen mit den 1,5 Grad beschlossen. Oder 2009, die Konferenz in Kopenhagen, wo die unverbindliche „Kopenhagener Vereinbarung“ das Ergebnis war. Allen auch noch in Erinnerung: Kyoto, 1997, mit dem entsprechend verabschiedeten Protokoll.

Die erste Klimakonferenz fand übrigens 1995 in Berlin statt. Für die deutsche Delegation sprach die damalige Bundesumweltministerin Angela Merkel. Sie versprach seinerzeit, sich frühzeitig auf den größten einzelnen Beitrag zur Treibhausgas-Reduktion unter allen Industriestaaten zu verpflichten.

Jetzt, ein ganzes Vierteljahrhundert später, ist Frau Merkel auf ihrer wohl letzten Klimakonferenz zu Gast und hat (als würde sich Geschichte wiederholen) am zweiten Sitzungstag mit mehr als einhundert anderen Staaten die globale Methan-Verpflichtung unterzeichnet, die eine Reduktion des Methan-Niveaus von 2020 um bis zu dreißig Prozent bis 2030 anstrebt.

Beobachter kritisieren, dass die Verpflichtung rein freiwillig sei (der gewiefte Philologe entdeckt hier ein astreines Oxymoron) und keine Sanktionen bei Nichteinhaltung drohten. Das sind Rahmenbedingungen, von denen können Corona-Impfunwillige nur träumen.

Methan und Entwaldung im Fokus

Aber zurück zum Thema. Die Methan-Reduktion soll unter anderem durch Veränderungen bei der Öl-, Gas- und Kohleförderung erfolgen und durch Verbesserungen in den Bereichen Landwirtschaft und Abfalldeponierung erreicht werden. Dass der Kohleausstieg in Deutschland bis 2038 erfolgen wird, ist bekannt. Dass Öl- und Gasvorkommen endlich sind, ebenfalls. So könnte sich das Freiwillige von ganz allein erfüllen. Man müsste nur noch die Kühe einem Kniggekurs für besseres Benehmen unterziehen oder gleich das Widerkäuen verbieten.

Eine weitere Absichtserklärung wurde beim Thema Entwaldung getroffen. Bis 2030 soll diese gestoppt werden. Ein Ziel, dem man sich schon 2014 mit der New York Declaration on Forests vergeblich versuchte zu nähern. Bei Spitzenwerten von knapp 30 Millionen Hektar zerstörten Waldflächen pro Jahr, von der die Organisation Global Forest Watch, die mit exakten Satellitendaten zur Überwachung der Vegetation arbeitet, allein für 2016 und 2017 berichtet, darf also rein rechtlich in den nächsten neun Jahren noch so mancher Urwaldriese fallen. Und wenn man bedenkt, dass 30 Millionen Hektar einer Fläche von fast ganz Großbritannien und Irland zusammen entsprechen, dann wird einem das Ausmaß klar.

Wie man allerdings die Motivation derer, die unter anderem den Urwald für den weltweiten Konsum von Soja, Palmöl, Biosprit, Holz, Zellulose und Bodenschätzen wie Eisen, Aluminium, Gold und Coltan ausbeuten, brechen will, bleibt ein Geheimnis. 19,2 Milliarden US-Dollar sollen zumindest dazu beitragen. Von Alternativen dieser teils unverzichtbaren Güter, auch in Anbetracht einer sich wandelnden, digitalisierenden Welt, ganz zu schweigen.

Aber da hilft der Blick ins Juristenwörterbuch. Denn es handelt sich ja nur um eine Absichtserklärung. Und die definiert zwar eine gegenseitige Ernsthaftigkeit der Gespräche und den Willen zum Abschluss eines entsprechenden Vertrags, keinesfalls aber sollen Absichtserklärungen einen Anspruch auf Vertragsabschluss begründen, aus dem – Gott bewahre – möglicherweise noch ein Schadenersatz abzuleiten wäre. Vielmehr soll ein jederzeitiger Abbruch der Verhandlungen, ohne Angabe von Gründen, möglich sein.

Na, bitte. So lässt sich doch ergebnisoffen verhandeln. Beobachten wir also den weiteren Verlauf der Klimakonferenz und achten wir auf die Wortwahl. Denn auch hier gilt: Der Ton macht die Musik. Und auch Disharmonisches kann durchaus schön klingen.

