Dresdner Startup: Intelligenter wirtschaften mit Entengrütze

Was haben Keramikreiben und Entengrütze gemeinsam? Sie können die Welt nachhaltiger machen. Davon sind jedenfalls Marko Dietz, Chemiker und Geschäftsführer der Carbon Clouds GmbH, sowie sein Team überzeugt.

Dresdner suchen nach Möglichkeit, Phosphat zu recyceln

Das Dresdner Startup hat eine funktionierende Kreislaufwirtschaft im Blick, um Ressourcen nachhaltiger und klimapositiv zu nutzen und zugleich wirtschaftliche Lösungen zu entwickeln, sagt Dietz. Ziel sei, beizutragen, „den Phosphatkreislauf zu schließen und Deutschland unabhängiger von Phosphatimporten zu machen.“ Es geht also um Phosphatrecycling.

„Wir haben eine Pflanze gesucht, die Phosphat aus Abwässern zieht“, erklärt Marko Dietz. Die ersten Experimente mit Algen seien wirtschaftlich nicht erfolgversprechend gewesen, um daraus einen Dünger zu machen. Schließlich entdeckten die Forscher Wasserlinsen für sich. Eine Idee, die nicht neu ist, wie Dietz einräumt. Auch andere haben sich schon mit Wasserlinsen und Phosphatrecycling befasst. Weltweit gebe es aber nur zwei Firmen, die es geschafft hätten, mit Wasserlinsen eine Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Und die seien in den USA.

Entengrütze zieht viel Phosphat aus dem Wasser

Die bei uns gemeinhin als Entengrütze bekannte Wasserpflanze, die man im Sommer auf stehenden Gewässern als grünen Teppich wahrnimmt, gehöre nicht nur zu den „am schnellsten wachsenden höheren Pflanzen der Welt“, weiß Dietz. „Sie zieht auch unglaublich viel Phosphat aus dem Wasser. Außerdem nehmen Wasserlinsen Stickstoff und andere Mineralstoffe aus dem Wasser auf. Zudem bindet ein Kilo trockene Biomasse etwa ein Kilo CO2. Das war der Start für das Projekt „Lemnacore 1.0“ – benannt nach Lemna, der botanische Name für Wasserlinsen. Das Startup machte sich daran, einen Prototypen für eine Technologie zu entwickeln, mit deren Hilfe man Abwässer reinigen, Abwärme aus Produktionsprozessen nutzen und so Wasserlinsen en masse gewinnen kann, die dann für alle möglichen Zwecke verwendbar sind. Dünger zum Beispiel, Futtermittel, Pharmaprodukte und Lebensmittel.

Stoffe aus Prozesswassern der Lebensmittelindustrie gewinnen

Wobei an dieser Stelle gesagt werden muss, dass die Forscher nicht mit den Flüssigkeiten experimentieren, die man im Klo runterspült. „Da könnte man höchstens Biomasse für eine Biogasanlage machen“, sagt Marko Dietz. Die Carbon Clouds GmbH arbeitet mit so genannten Prozesswassern aus der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

Aber um eine kleine Wasserreinigungsanlage zu bauen, braucht man Geld. Und da kommen die Keramikreiben ins Spiel. Ja, es ist ein Küchenutensil gemeint, mit dem man Knoblauch, Obst, Brot, Ingwer, Möhren, Meerrettich, Parmesan oder was auch immer reiben kann.

Diese Keramikreiben in verschiedensten Dessins werden auf Märkten verkauft, um das Forschungsprojekt zu finanzieren. Quelle: Anja Schneider

Beim Kochen kam die Idee für Finanzierung des Projektes

„Wir haben uns ein Produkt überlegt, was man in Vielzahl und erfolgreich verkaufen kann“, hält Marko Dietz nicht hinterm Berg. „Wir kochen selber gern und viel – auch mit Kindern. Und da haben wir festgestellt, dass es einfach keine gute Reibe gibt, die schön aussieht und an der man sich nicht verletzen kann.“

Jetzt stelle ein Familienbetrieb in Spanien einfarbige oder bunt bemalte Keramikreiben für die Carbon Clouds GmbH her, die diese seit geraumer Zeit unter dem Label „evergate“ auf regionalen Messen und Märkten vertreibt, was ordentlich Geld in die Kasse spült bzw. spülte. Denn die Corona-Pandemie mit ihren vielen Reglementierungen gerade für den Handel brachte diese Geldquelle lange Zeit zum Versiegen. Das Startup mit seinen elf Mitarbeitern habe mehrmals vor der Insolvenz gestanden, erzählt Dietz. Beinahe wäre das Projekt gescheitert.

Der LemnaCore 1.0 Prototyp auf dem Gelände des Kraftwerkes Mitte. In ihm werden mit Entengrütze Prozesswasser aus der Lebensmittelindustrie gereinigt. Quelle: Anja Schneider

Dresden fördert Projekt mit 100.000 Euro

Geholfen habe die Innovationsförderung durch die Landeshauptstadt Dresden, die das Vorhaben mit 100.000 Euro unterstützte. Auch der Verkauf der Keramikreiben läuft wieder an. So kann das Projekt, das eigentlich am 31. März auslaufen sollte, noch weitergeführt werden, um das ganze industriell nutzbar machen zu können.

Der Prototyp der Wasserlinsenanlage, mit dem die Dietz und sein Team experimentiert, steht also erst mal weiter auf dem Gelände des Kraftwerkes Mitte – hinter dem Energiemuseum. Denn auch SachsenEnergie unterstützt das Projekt. Die Carbon Cloud hofft natürlich auf Interesse aus der Industrie.

