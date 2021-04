Dresden

Den Schienen der Dresdner Standseilbahn wird derzeit eingeheizt. Funken fliegen und der Dreck der letzten Jahrzehnte löst sich langsam. „Seit die Schienen 1992 verlegt wurden, sind sie nicht geschliffen worden“, erklärt Anja Ehrhardt, Sprecherin der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Nun rollt die Maschine der Firma L & S Rail Maintenance Technologies darüber und trägt zwischen 0,2 und 0,5 mm Belag ab. Dieser lagert sich über die Jahre vor allem durch Witterung ab, wie Ehrhardt sagt.

Neue Holzbalken für das Viadukt

Die Maschine des Unternehmens aus Neustadt an der Orla hat schon ganz andere Schienen gesehen. Mit dem Gerät sind die Mitarbeiter in der ganzen Welt unterwegs: Unter anderem in Brasilien, Südafrika, Frankreich und Österreich, wie der Maschinenführer und gelernte Kfz-Mechaniker Uwe Wagner berichtet. In Österreich hat er damit eine Schiene aus dem 19. Jahrhundert geschliffen, seine älteste bisher.

Links: Die frisch geschliffene Schiene, Mitte: der alte Zustand, rechts: Das neue Seil, mit dem die Bahn gezogen wird. Quelle: Anja Schneider

Die Schleifaktion dauert etwa eine Woche und gehört zur Rundumerneuerung der Standseilbahn. Und die läuft schon seit dem letzten Sommer. Inzwischen sind schon etliche Arbeiten abgeschlossen.

Beispielsweise am Viadukt: Die Holzbalken der 102 Meter langen Brücke waren nach 26 Jahren bereit für einen Austausch. Insgesamt wechselten die Bauarbeiter 136 Balken gegen frisches und imprägniertes Spezialholz aus. Die Arbeiten wurden teilweise in 15 Metern Höhe verrichtet. Entschädigt wurden die Bauarbeiter mit einem Ausblick bis weit hinter die Dresdner Stadtgrenzen.

Über den Balken liegt nun ein rutschfestes Gitter aus Glasfaser-Carbon, welches den alten Holzweg neben den Schienen ersetzt und das Betreten für die Mitarbeiter sicherer macht. Auch der Bahnsteig ist nach Ende der Arbeiten mit einem rutschsicheren Belag ausgestattet.

Nun kann auch an der Talstation gesteuert werden

Auch an der Talstation hat sich schon einiges getan. Statt des kleinen Häuschens mit dem Wellblechdach steht nun ein größeres und modernes Funktionsgebäude im typischen Gelb der Dresdner Verkehrsbetriebe. Jetzt kann die Standseilbahn auch von der Talstation aus gesteuert werden. Das war bisher nur in der Bergstation möglich.

Nicht nur an der Strecke wird gearbeitet: An der Talstation gibt es jetzt auch ein Funktionsgebäude, von dem aus die Standseilbahn gesteuert werden kann. Vorher war das nur an der Bergstation möglich. Quelle: Anja Schneider

In Sachen Brandschutz war ein Kabeltausch erforderlich. Wie die DVB schreiben, sind seit einer Gesetzesänderung nur noch halogenfreie Kabel erlaubt, da diese einen besseren Brandschutz ermöglichen, als die alten PVC-Kabel.

Passagieren, die nicht so gut hören können, stehen im Innenraum der Standseilbahn künftig auch optische Informationen zur Verfügung. Das hilft im Fall einer Havarie bei der Orientierung. Zuvor lösten die DVB das lediglich mit einer Lautsprecherdurchsage. Nun gibt es Monitore, die aber nicht nur im Havariefall genutzt werden. Im Normalfall werden dort geschichtliche oder touristische Informationen ausgespielt.

Während oben am Berg die Schienen geschliffen werden, glänzt ein anderes elementares Teil der Standseilbahn in der Sonne: Das Zugseil hatte nach 24 Jahren ausgedient und wurde durch ein neues ersetzt. Dieses soll laut DVB nun 40 Jahre halten und die Bahn nach oben ziehen. Das über 600 Meter lange und 38 Millimeter starke Seil kann zwei mit Passagieren voll besetzte Wagen bewegen. Eine neue Schmieranlage sorgt für weniger Fahrgeräusche, was die Nachbarn freuen wird. Außerdem soll so die Lebensdauer des neuen Seils verlängert werden.

Verzögerungen durch die Pandemie

Wann die Standseilbahn wieder in den regulären Betrieb übergehen kann, ist noch nicht sicher. Auf ein genaues Datum will sich DVB-Sprecher Falk Lösch nicht festlegen. „Noch vor dem Sommer“, sagt er. Eigentlich sollte die Bahn schon Ende März wieder die ersten Passagiere transportieren. Doch auch hier hinterließ die Pandemie ihre Spuren. Denn einige Bauteile, die zur Rekonstruktion nötig waren, werden teilweise im Ausland gefertigt, und dort verzögerten sich Produktion und Lieferzeiten, begründen die DVB den späteren Starttermin. Ersatzweise gibt es derzeit einen Bus, der zu den regulären Zeiten der Standseilbahn zwischen Körnerplatz über Schillerstraße, Bautzner Landstraße und Plattleite bis zur Bergstation pendelt. Die Schwebebahn dagegen hat ihre Frühjahrsrevision hinter sich und ist in Betrieb.

Von Lisa-Marie Leuteritz