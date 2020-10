Dresdner Stadtrat Hannig steht wegen eines Facebook-Videos vor Gericht

Dresden

Um einen Verstoß gegen das Kunsturheberrechtsgesetz ging es am Mittwoch in einer Verhandlung am Amtsgericht Dresden. Bei diesem Vorwurf denkt Otto Normalverbraucher eher an geklaute Musik, abgekupferte Bilder oder an Möchtegernschriftsteller, die ihre Texte einfach woanders abschreiben. In dem nun verhandelten Fall geht es aber um ein Video, das dem Rechtsanwalt, Dresdner Stadtratsmitglied (Freie Wähler) und Vlogger Frank Hannig einen Strafbefehl bescherte.

Nur eine Polizistin sah das Video

Der 50-Jährige legte Widerspruch ein, nun wurde am Amtsgericht verhandelt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Auf seinem Facebook-Profil sei ein Video zu sehen gewesen, das Personen zeigt, die vorher nicht um Erlaubnis gebeten worden seien. So die Kurzform, die konkrete Geschichte ist noch etwas komplizierter.

Das Video zeigt zwei junge Männer, die im Mai 2019 in Leipzig Wahlplakate abreißen und zerstören. Sie wurden dabei gefilmt und die ganze Sache im Internet hochgeladen – von wem konnte noch nicht ermittelt werden. Am nächsten Tag ging bei der Polizei ein anonymer Hinweis ein, dass auf der Facebook-Seite des Anwalts mit dem Titel „ Hannig. Wir lösen Probleme“ das Video zu sehen und die beiden zu erkennen gewesen seien. Das Video wurde kurz danach gelöscht – nur eine Beamtin hat es gesehen, ob im Netz oder auf dem Link im Profil des Anwalt ist nicht ganz sicher.

Gegen die beiden jugendlichen Täter wurde wegen Sachbeschädigung ermittelt, dass Verfahren gegen die Schüler aber eingestellt. Eine Mutter erstattete als Erziehungsberechtigte allerdings Anzeige wegen der Verbreitung des Bildmaterials.

Was ist in den sozialen Medien rechtens, was nicht?

Er kenne das Video nicht und wisse nicht, wer und was darauf zu sehen gewesen sei, erklärte Hannig vor Gericht. Nicht er, sondern Mitarbeiter von ihm hätten auf der Facebook-Seite seiner Kanzlei einen Post zum Thema Wahlplakate eingestellt, indem darauf hingewiesen wird, dass das Abreißen und Zerstören der Plakate eine Straftat sei und mit einem Link auf das Video versehen.

Hannig will einen Freispruch. „Ich sehe keine Strafbarkeit. Das Teilen eines Links erfüllt den Straftatbestand nicht. Die Plattformen gestatten, Links zu teilen, nur das Hochladen kann strafbar sein.“

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Es gibt also noch Klärungsbedarf. Die Kernfrage: Was ist in den sozialen Medien rechtens, was nicht? Oder anders formuliert: Was darf ich, was sollte ich bleiben lassen? Da scheinen offenbar die Meinungen unter den Juristen auseinander zu gehen. Der Prozess wird fortgesetzt.

