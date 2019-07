Dresden

Am 26. Mai wurde Frank Hannig für die Freien Wähler in den Dresdner Stadtrat gewählt. Bei der Stadtratswahl trat der Rechtsanwalt im Wahlkreis 11 an und erhielt 1518 Stimmen. Nach mehreren übereinstimmenden Medienberichten ist der 48-Jährige nun neuer Rechtsanwalt des im Mordfall Lübcke dringend tatverdächtigen Stephan E. aus der rechtsextremen Szene, der sein abgelegtes Geständnis der Tat widerrufen hat. Hannig bestätigte den Widerruf gegenüber der „Bild“-Zeitung, war zunächst aber nicht zu erreichen. Zuerst hatte der SWR über die Rücknahme des Geständnisses berichtet.

Dem SWR zufolge, der sich auf Ermittlungskreise berief, ist der Widerruf eher taktischer Natur. Das ursprüngliche Geständnis des 45-jährigen Tatverdächtigen sei so detailreich gewesen, „dass durch den Widerruf keine Auswirkungen auf die weiteren Ermittlungen zu erwarten seien“.

Stasi-Vergangenheit und Subventionsbetrug

Erst im April wurde Hannig vor dem Dresdner Amtsgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro aufgrund von Subventionsbetrug verurteilt. 2010 zeigte er als CDU-Mitglied Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen des Kaufs von Datenträgern aus der Schweiz mit den Namen von Steuersündern an.

Zu DDR-Zeiten war Hannig zudem inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Hannig vertritt neben Stephan E. unter anderem den Dresdner Justizbeamten, der im Fall der tödlichen Messerattacke in Chemnitz den Haftbefehl ins Netz gestellt haben soll.

Von dpa/ Aaron Wörz