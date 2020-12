Dresdner Sportarzt ließ verletzte Frau allein – Berufungsverhandlung hat begonnen

Dresden

Einst gab sich die Sportprominenz bei ihm die Klinke in die Hand, dann kam der Absturz. Seit einigen Jahren sorgt der Dresdner Arzt F. nur noch für Negativschlagzeilen. Er stand wegen Diebstahls und mehrfach wegen Alkoholfahrten vor Gericht. Zuletzt wurde der 65-Jährige im September 2019 vom Amtsgericht wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt.

Die Eheleute hatten Alkoholprobleme

Die Frau des recht bekannten Sportmediziners war im Juni 2017 die Treppe in der Wohnung des Paares hinabgestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Obwohl er als Arzt gesehen haben muss, dass sie medizinische Hilfe braucht, unternahm er nichts, rief keinen Arzt und verließ am Morgen einfach das Haus.

Zeugen hatten Hilferufe gehört, versuchten zu helfen und klingelten überall – auch bei ihm. „Er sagte, er habe nichts gehört und es sei alles in Ordnung. Etwas später fuhr er mit dem Auto weg“, erzählte im ersten Prozess eine Zeugin. Sie informierte die Polizei. Als die Beamten die Wohnung öffneten, lag die Frau verletzt, völlig verwirrt und stark betrunken auf einer Couch. Ein Alkoholtest ergab 3,3 Promille. Beide Ehepartner hatten ein erhebliches Alkoholproblem.

Sein Mandant bestreitet den Vorwurf, erklärte damals Ver­tei­di­ger An­drej Klein. Die Frau sei Tage zu­vor ge­stürzt, hät­te die Schmer­zen mit Wein und Ta­blet­ten be­kämpft. „Als mein Mandant an jenem Tag das Haus verließ, schlief sie fest. Sie muss noch einmal gestürzt sein, als er bereits gegangen war.“ Das Gericht glaubte dem allerdings nicht.

Prozess zum Tod der Frau steht noch aus

Staatsanwaltschaft und Verteidigung legten gegen das Urteil Berufung ein, darüber wird seit Montag am Landgericht verhandelt. Auf Antrag der Verteidigung wurde die Öffentlichkeit für die Beweisaufnahme vom Prozess ausgeschlossen.

Das Urteil des Amtsgerichts wurde am 26. September 2019 gefällt – ohne den Angeklagten. Der war zwei Tage zuvor verhaftet worden. Am 24. September hatte man seine Frau tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Gegen ihren Mann wurde zunächst wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt, was sich aber nicht bestätigte.

Die Staatsanwaltschaft klagte ihn dann wegen Aussetzung an. Er soll sich nicht um seine kranke und pflegebedürftige Frau gekümmert haben. Das Strafmaß für den selten vorkommenden Tatbestand liegt zwischen drei Monaten und fünf Jahren. Der Prozess steht noch aus.

