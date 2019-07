Dresden

Stattliche 14.000 Euro kamen bei einer Spendensammlung vom 14. Juni bis 3. Juli für eine neue Schule im westafrikanischen Burkina Faso zusammen. Initiiert wurde die Aktion vom Dresdner Künstler Ezé Wendtoin, der seit 2015 in Dresden lebt, an der Technischen Universität Dresden Germanistik studierte und 2018 den Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden erhielt.

Gemeinsam mit der Banda Internationale und dem Dresdner Verein Atticus e.V. rief der Sänger dazu auf, Geld für einen Schulneubau in dem Land mit der zweithöchsten Rate an Analphabeten weltweit zu spenden.

Da Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) im Vorfeld angekündigt hatte, die Spenden bis zu einer Gesamtsumme von 10.000 zu verdoppeln, gehen nun über 24.000 Euro an das Schulprojekt in Burkina Faso. „Es ist großartig, dass so viele Menschen aus Dresden und Deutschland den Schulbau mit ihrer Spende unterstützen und so dazu beitragen, dass Kinder aus Guesswende in Burkina Faso und der umliegenden Region Zugang zu Bildung erhalten“, sagt der Oberbürgermeister.

Die ersten Schritte vor Ort sind bereits geschafft: Das geeignete Grundstück ist gekauft und ein Brunnen wurde gebaut. Vor Ort koordinieren Lehrer des von Ezé Wendtoin gegründeten Vereins A.P.E.C.A. das Projekt. Das Gesamtvolumen des Projektes beträgt 140.000 Euro. Als nächstes sollen zwei Klassenzimmer, eine Sanitär- und Photovoltaikanlage und ein überdachter, Schatten spendender Bereich für den Unterricht und Veranstaltungen entstehen.

