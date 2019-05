Dass man mitten in der Stadt einen richtigen Hasen über die Wiese hoppeln sieht, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Viele Tiere, deren Lebensraum eigentlich Feld, Wald und Wiese ist, haben in der Stadt – so auch in Dresden – ein Zuhause gefunden. Das kann – wie bei Waschbären – zum Problem werden.