Dresden/Sidney

Das Dresdner Nachwuchsteam „ SAP Rockets“ vom Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium hat den internationalen Robotik-Wettbewerb „ First Lego League Asia-Pacific Open Invitational Championship“ in Sydney gewonnen. Das geht aus einer Nachricht der „ SAP Rockets“ an die DNN hervor. „Wir sind alle so glücklich“, berichteten die Manos-Gymnasiasten aus Australien.

Die Dresdner setzten sich gegen insgesamt 41 weitere Teams aus 21 Ländern in dem viertägigen Wettstreit durch. Dabei mussten sie sich in den Kategorien „Robot Game“, „Robot Design“, beim Forschungsprojekt „Into Orbit“ und in puncto Team-Work messen. Tausende Kinder und Jugendliche aus aller Welt hatten seit August 2018 auf diesen Wettbewerb hingearbeitet: Auf der Basis von Lego-Mindstorms-Baukästen konstruierten, programmierten und testeten sie eigene Roboter, die mehrere Missionen auf einem weltweit vorgegebenen Spieltisch lösen mussten. Sie mussten unter anderem auch auf der Spielfläche einen Astronauten retten und in die ISS-Station zurückbringen. Wichtige Punkte gab es auch für die Präsentation des eigenen Forschungsprojektes.

Mit dem Wettbewerb will der dänische Spielzeughersteller Lego den Verkauf seiner Roboter-Baukästen ankurbeln, die Technik-Begeisterung junger Menschen anfachen und deren Teamgeist stärken.Zuvor hatten die Dresdner Schüler schon mehrere Vorausscheide gewonnen, zuletzt im österreichischen Bregenz. Am Freitag wollen die „ SAP Rockets“ nach Dresden zurückkehren.

Von Heiko Weckbrodt