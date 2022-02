Dresdner Schlössernacht 2022: Hier gibt es Tickets

Dresden

Nachdem die 12. Dresdner Schlössernacht in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt verschoben wurde, soll sie nun am 16. Juli endlich stattfinden. Ab sofort besteht die Möglichkeit sich die Flaniertickets an den Vorverkaufsstellen der SZ, an den Konzertkassen, bei der Dresden Information, im Torhaus am Lingnerschloss oder auf der Internetseite der Dresdner Schlössernacht zu sichern.

42 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühren müssen Interessierte dafür einplanen. Wie die Veranstalter mitteilten, stehe das genaue Programm zwar noch nicht fest, trotzdem verspreche die Schlössernacht in diesem Jahr wieder Livemusik und kulinarische Highlights in den Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Schloss Eckberg, Lingnerschloss und Saloppe.

Internet www.dresdner-schloessernacht.de

