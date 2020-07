Dresden

Es ist ein Geräusch, das diese eigenartige Zeit untermalt, weil es fehlt. Die zierliche Frau, die gerade noch Harfe gespielt hat, fängt plötzlich an zu husten, ihr Körper wird regelrecht durchgeschüttelt. Dieses Husten, dieser Laut, der sich anfühlt, als käme er aus längst vergessenen Tagen, schreckt regelrecht auf, weil er so ungeschützt öffentlich stattfindet, fast wie eine Störung. Es ist die plötzliche Erinnerung daran, dass jene Tage nur gut drei Monate zurückliegen – und dennoch eine ganze Ewigkeit her sind.

Diese ambivalente Zeitmessung spielt auch bei Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ eine Rolle. Für Hans Castorp – der im zarten Alter von 23 seinen Cousin im Sanatorium besuchen will, drei Wochen dafür einplant und erst Jahre später mit Beginn des Ersten Weltkrieges diesen Ort wieder verlassen wird – fühlt sich die Zeit an wie „ausdehnungslose Gegenwart“. Eine Umschreibung wie aus unseren Tagen.

Dreifaltigkeit aus Desinfektionsmittel, Abstandsregel und Maskenpflicht

Sicher auch deshalb ist „Der Zauberberg“ als erste Premiere in der nächsten Theatersaison am Staatsschauspiel Dresden mehr als passend. Mit dem zeitgemäßen Untertitel „Eine Visite“ soll die Inszenierung am 12. September Auftakt für die neue Saison im Schauspielhaus sein.

Aber wie wird das nun eigentlich geprobt, angesichts der weltlichen Dreifaltigkeit aus Desinfektionsmittel, Abstandsregel und Maskenpflicht? Die Antwort kann natürlich keine einfache sein. Geprobt wird wie immer – und selbstredend doch ganz anders. Das beweist schon der erste Blick in den Theatersaal. Die Menschen sind tatsächlich so im Raum verteilt, dass die Abstände zwischen ihnen auffallen, und zwar als passend.

Hausregisseurin Daniela Löffner bittet an diesem Vormittag, kurz vorm längsten Tag des Jahres, sieben Schauspieler auf die Bühne: Kriemhild Hamann, Annie Nowak und Marlene Reiter vom Schauspielstudio sowie Ursula Hobmair, Matthias Reichwald, Simon Werdelis und Philipp Grimm, der die Rolle des Hans Castorp spielen soll. Raiko Küster, der auch noch zur Probengruppe gehört, muss wegen einer Fußverletzung erstmal passen.

Jeder Schauspieler hat seine personalisierte Tonne

Der Bühnenaufbau ist ein fünfgeschossiges Podium, davor und auch unten im Zuschauerraum liegen Tonnen in Blechoptik. Deren Bedeutung erklärt kurz darauf Dramaturgin Christine Besier, natürlich im Flüsterton, um das Geschehen vorn nicht zu stören.

„Jeder Schauspieler hat seine personalisierte Tonne“, erzählt sie. Die enthalte Masken, Desinfektionsspray, besonders aber die persönlichen Requisiten – weil die wiederum nicht von Hand zu Hand weitergereicht werden dürfen wie bei einer Inszenierung in normalen Zeiten. Es ist, als würde jeder der Schauspieler mit seinem eigenen Tornister auf eine wundersame Reise gehen. Ein weiterer Schutzmechanismus: Zwischen der Bühnenkante und der ersten Reihe müssen mindestens sechs Meter Abstand liegen. All das streut Besier ganz leise ein.

Bald schon sitzen die Schauspieler, fast im Idealabstand über die Etagen des Podiums verteilt, in ihren leergeräumten Tonnen, wie eine Illustration der in ihren Davoser Sanatoriumsbetten liegenden Kranken. Dass sie sich dazu noch in Decken wickeln, geradezu eng einpacken, gibt dem Begriff „ans Bett gefesselt“ ein neues, überraschendes Bild. Würden die Tonnen übrigens stehen statt liegen, entstünde der Eindruck, die aus Samuel Becketts „ Endspiel“ (übrigens auch eine passende Pandemie-Assoziation) stammenden unterleibslosen Figuren Nagg und Nell, die ja beide ebenfalls in Tonnen wohnen, hätten noch ein paar Klone dazubekommen.

Auf der Bühne entsteht auf sehr physische Weise Atemlosigkeit

Während der Probe ist auch Sebastian Hoppe unterwegs. Seine Aufnahmen macht der Theaterfotograf natürlich sowieso aus einer gewissen Distanz, alles kein Problem. Damit er die Arbeit auf der Bühne nicht stört, hat Hoppe die Schuhe ausgezogen und huscht fast lautlos auf Strümpfen umher.

Das Sanatorium mit den hoch infektiösen Lungenkranken, die schon aus Selbstschutz auf Abstand achten müssen, gibt als Spiegel der Gegenwart das perfekte Setting. Das eingangs geschilderte Husten von Kriemhild Hamann (die auch wunderbar als Harfenistin durchgeht) ist sozusagen die lautmalerische Draufgabe in der Mann’schen Szenerie. Wer hier Nähe herstellen will, erntet als Reaktion darauf nur die Flucht des anderen.

Außerdem hat Löffner die Idee, ihre Schauspieler das Riesen-Podium mehrfach um sich selbst drehen zu lassen, wozu es einiger körperlichen Anstrengung bedarf. Die Truppe kommt außer Puste. Löffners Ziel ist erreicht: Auf der Bühne entsteht auf sehr physische Weise Atemlosigkeit.

Dieses Luftschöpfen illustriert aber nicht nur das Geschehen im Sanatorium. Es symbolisiert auch unser derzeitiges Innehalten, das zu der Frage führt, wie es denn nun generell weitergehen soll, nach Corona. Weiter so? Das wäre illusorisch, weil die Probleme, die noch bis März dominierten, ja seither nicht weniger geworden sind.

249 Besucher dürfen maximal in den Saal des Schauspielhauses

Und wer dann von der Welt wieder zurück auf die Bühne schaut, der sieht dort Grimm und Hamann mit Maske. Was kurz vor Augen führt, dass auch Tuberkulose durch Aerosole übertragen wird. Selbst wenn dieser Schutz manchem mittlerweile überflüssig erscheint, ist er doch Ausdruck einer sozialen Verantwortung. Denn die Maske schützt die anderen, weniger ihren Träger selbst.

Verantwortung ist wiederum ein Stichwort, das auf das Geschehen außerhalb und hinter der Bühne ganz besonders zutrifft. Probenkostüme? Dürfen eigentlich nicht genutzt werden, erzählt Besier weiter. Und was an durchschwitzter Wäsche nach schweißtreibenden Proben normalerweise einfach eingesammelt und gewaschen würde, müssen die Schauspieler nun mit nach Hause nehmen und dort selbst reinigen. Auch fürs Schminken ist jeder individuell zuständig. Die Maskenbildnerinnen – im Dresdner Staatsschauspiel sind das tatsächlich alles Frauen – „beraten mit Abstand“, wie es Besier umschreibt. Und für die Bühnentechniker, wenn es nah wird bei ihrer körperlichen Arbeit, ist es unter der Maske dann auch beschwerlicher als sonst.

Bleibt der Blick in die Zuschauerreihen. 249 Besucher dürfen nach derzeit gültigem Hygienekonzept maximal in den Saal des Schauspielhauses. Man blickt sich um und versucht es sich vorzustellen. Doch selbst wenn bis September vielleicht alle wieder enger zusammenrücken dürfen, wird diese Zeit der Vorsicht, die augenblicklich anhält, dafür gesorgt haben, dass sich etwas geändert hat – vor allem in uns. Auch wenn wir es vielleicht noch nicht genau benennen können.

