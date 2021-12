Dresden

Die Dresdner SPD verliert eines ihrer profiliertesten Mitglieder: Richard Kaniewski, bis 2020 Vorsitzender des Unterbezirks Dresden und seit 2019 Mitglied des Stadtrats, wird Dresden im März 2022 verlassen. Den 36-Jährigen zieht es nach Indien – vorerst. Der Referent im Sächsischen Wirtschaftsministeriums wird Büroleiter der Landesvertretung Afghanistan für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung.

Keine leichte Aufgabe

Bildungs- und Demokratieprojekte in einem Land steuern, in dem vor wenigen Monaten erst von die Taliban die Macht übernommen haben, klingt außergewöhnlich. „Wir werden wohl zunächst nur Projekte zu Afghanistan starten können“, weiß Kaniewski. Mit der Machtübernahme der radikalen Islamisten ist die Infrastruktur der Friedrich-Ebert-Stiftung verloren gegangen. „Im Zuge der Evakuierung der Ortskräfte musste alles zurückgelassen werden“, sagt der Dresdner, Beschäftigte der Stiftung sind gegenwärtig nicht vor Ort.

Von Indien aus soll Kaniewski den Wiederaufbau der Landesvertretung steuern. „Im Moment ist die Lage noch sehr instabil. Aber Ziel ist es, die Arbeit wieder aufzunehmen in Afghanistan.“ Ende März wird Kaniewski seine neue Arbeitsstelle in Neu Delhi antreten.

Warum wechselt er von einem Arbeitsplatz im sicheren Dresden ins Neue, Ungewisse? „Ich bin der Friedrich-Ebert-Stiftung seit vielen Jahren verbunden“, erklärt Kaniewski sein Motiv. Als die Stelle ausgeschrieben war – da waren die Taliban noch nicht an der Macht – habe der dreifache Familienvater sich mit seiner Familie besprochen. „Meine Frau hat gesagt, dass ich es tun soll, wenn ich es will. Alles andere lasse sich organisieren.“

Lesen Sie auch Scheitern in Afghanistan: Major Tobias Strahl aus Dresden erzählt

Richard Kaniewski warf seinen Hut in den Ring und bekam die Stelle kurz nach der Machtübernahme der Taliban. „Das war schon eine emotionale und geistige Herausforderung, als ich hörte, dass die Taliban Kabul eingenommen haben“, gesteht der SPD-Kommunalpolitiker. „Ich habe mich schon gefragt, was das für das Projekt und die Arbeitsstelle bedeutet.“ Die Stiftung, sagt Kaniewski, habe ihre Büroleitung schon seit mehreren Jahren in Neu Delhi untergebracht – in sichereren Gefilden.

Nachrücker im Stadtrat ist Maik Freudenberg

Ziel sei es, dass die Familie nach Indien nachkommt, sobald es die Umstände erlauben. Es sei sicher kein einfacher Schritt, er habe immer gerne in Dresden gelebt und sei gerne für die SPD aktiv gewesen. „Ich wollte etwas machen, das im internationalen Kontext steht“, erklärt der Sozialdemokrat. Es sei unglaublich reizvoll, was die Stiftung mit ihrer Bildungsarbeit leisten könne.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein Stadtratsmandat wird Kaniewski spätestens im März zurückgeben, kündigte er an. Er dürfte der Fraktion mit seinen integrativen Fähigkeiten fehlen. Nachrücker ist laut Wahlergebnis der 26-jährige Krankenpfleger Maik Freudenberg, der bei der Kommunalwahl 2019 im Wahlkreis I als zweitplatzierter SPD-Bewerber 1273 Stimmen erzielte. Kaniewski kam auf 2303 Stimmen.

Kaniewski ist der dritte Stadtrat, der vor Ablauf der Wahlperiode das Gremium verlässt. Zuvor war schon Jan Donhauser (CDU) ins Amt des Bildungsbürgermeisters gewechselt, Robert Schlick (Bündnis 90/Die Grünen) hatte sein Mandat aus beruflichen Gründen abgegeben.

Von Thomas Baumann-Hartwig