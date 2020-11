Dresdner Rentnerpaar prellte reihenweise Bekannte 

Dresden

Grenzenlose Naivität, gepaart mit der Hoffnung: „Wir werden es irgendwie schaffen“ – oder doch eiskaltes kriminelles Kalkül? Was das Ehepaar B. dazu trieb, Bekannte um Geld zu prellen, konnte am Montag nicht geklärt werden. Die Angeklagten waren zum Termin im Amtsgericht nicht erschienen. Normalerweise ist man mit „Schwänzern“ nicht nachsichtig. In diesem Fall machte der Richter eine Ausnahme. „Wir müssen eine anderweitige Lösung finden. Die Sache muss zu Ende gebracht werden.“

Stimmt. Denn das Verfahren ist schon einige Jahre alt und das Pärchen auch – er 88 Jahre, sie 87. Beide gehören in der Coronakrise zur absoluten Risikogruppe. Zudem, so die Verteidiger, ist der Mann fast taub, sie hat einen gebrochenen Arm und ist dement.

Anzeige

Anklage in 42 Fällen

Vor ein paar Jahren war das Ehepaar aber noch fit genug, um Freunde und Bekannte, vor allem in der Kirchgemeinde, anzupumpen. Das Geld zahlten sie nicht zurück. „Sie wussten, dass sie dazu gar nicht in der Lage waren“, so der Vorwurf der Staatsanwältin. Die gutgläubigen Geldgeber, man kannte sich teils schon 50 Jahre, sahen keinen Pfennig – und in die Röhre. Sie mahnten, wurden abgewimmelt, oder gleich wieder angepumpt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Einige suchten sich einen Anwalt und erstatteten Anzeige. Angeklagt waren 42 Fälle mit ergaunerten Beträgen in Höhe zwischen 50 und 4000 Euro. Geprellt wurden noch mehr Leute, nur zogen die nicht vor Gericht.

Das Ehepaar galt eigentlich als ganz gut betucht, so kann man über den finanziellen Engpass nur spekulieren. „Da waren hohe Kosten für eine Haussanierung und ein Sohn soll ihnen übel mitgespielt haben“, sagte ein Verteidiger. Wurden immer neue Löcher aufgerissen, um alte zu stopfen?

Das Ehepaar ist im Rahmen seiner Möglichkeiten dabei, die Schulden zu tilgen, hat einige „Ex-Bekannte“ ausgezahlt und stottert den Rest in Raten ab. Die Warteliste ist lang. Wegen Betruges gab es am Montag für beide Strafbefehle: jeweils acht Monate, ausgesetzt zur Bewährung.

Von Monika Löffler