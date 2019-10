Dresden

Im Rahmen bundesweiter Warnstreiks legen an diesem Donnerstag auch in Dresden Reinigungskräfte ihre Arbeit nieder. Mit einer Demonstration zum Sächsischen Landtag wollen die Streikenden auf die aktuellen Missstände in ihrer Branche aufmerksam machen – und den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen.

Der Grund hierfür sind festgefahrene Verhandlungen über einen neuen Rahmentarifvertrag für das Gebäudereiniger-Handwerk, denn: Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ( IG BAU) und Arbeitgeber hatten sich auch in der sechsten Verhandlungsrunde nicht einigen können. Das teilt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung mit.

Um 8 acht Uhr treffen sich die Teilnehmer der Demonstration am Streiklokal der IG BAU an der Ritzenbergstraße 3. Im Anschluss ziehen sie durch das Stadtgebiet zum Sächsischen Landtag.

Lohn-Drückerei und Urlaubskürzungen

Hintergrund der Tarifverhandlungen: Nach Informationen der IG BAU nutzen mehr und mehr Reinigungsfirmen den aktuellen tariflosen Zustand aus, um ihren Beschäftigten geänderte Arbeitsverträge zu schlechten Konditionen vorzulegen – die Gewerkschaft spricht hier von Lohn-Drückerei und Urlaubskürzungen. „Es geht um Zuschläge für Überstunden, Nacht-,Sonn- und Feiertagsarbeit, die eingekürzt oder ganz gestrichen werden“, sagt Mirko Hawighorst, Regionalleiter der IG BAU Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. „Wir brauchen dringend wieder einen Rahmentarifvertrag, der die wichtigen Sachen – von Lohn-Zuschlägen bis zum Urlaub – für alle verbindlich regelt.“

Auch in der Industriereinigung wolle die Gewerkschaft einen Zuschlag aushandeln, sagt Ulrike Laux, zuständig für die Gebäudereinigung beim Bundesvorstand der IG BAU. „Wer beispielsweise in der Autoindustrie oder in Atomkraftwerken professionelle Industriereinigung macht, hat es verdient, einen deutlichen Aufschlag zu bekommen.“ Die Arbeitgeber würden dies ablehnen und beim bisherigen Zuschlag von lediglich 75 Cent pro Stunde bleiben wollen.

