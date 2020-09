Dresden

Das Alter ist eine Zeit der Verluste: Der Arbeitsalltag endet, Freunde sterben, die physischen Kräfte lassen nach. Wenn dann auch noch der Partner stirbt, kann das einen Menschen in eine schwere Krise stürzen. Damit die Depression nicht im Suizid endet, kommt es auf rechtzeitige Hilfe an. Im DNN-Interview erklärt der Psychiater Professor Burkhard Jabs, wie Hausärzte, das Umfeld, aber auch die Gesellschaft ältere Menschen auffangen können, bevor es zu spät ist.

Herr Professor Jabs, die Wahrscheinlichkeit, an einem Suizid zu sterben, steigt mit dem Alter deutlich an. Warum ist die Gefahr bei älteren Menschen höher?

Das hat mehrere Gründe. Mit der Berentung fehlt den Betroffenen der tägliche Kontakt mit den Kollegen, die Bestätigung von außen wird immer weniger. Menschen, die ihnen wichtig waren, sterben über die Jahre weg. Das kann zu seiner Vereinsamung und einem gefühlten Sinnverlust im Leben führen. Hier spielen sicher auch die Zunahme der Singlehaushalte und die hohen Scheidungsquoten eine Rolle, die dazu führen, dass viele Menschen alleine alt werden. Oft entwickelt sich aus diesen Umständen, zusammen mit einer entsprechenden Veranlagung, eine Depression. Wenn diese nicht erkannt und behandelt wird, kommt es häufig zur suizidalen Krise. Gesundheitliche Faktoren wie chronische Schmerzen können jedoch auch die Gefahr der Selbsttötung erhöhen. Hinzu kommt die gesellschaftliche Haltung gegenüber dem Alter. Früher galten alte Menschen als weise, als diejenigen, die man um Rat fragt. Heute feiern wir das Ideal der Jugend, Schönheit und Leistungsfähigkeit inklusive. Das kann das Alter nicht mehr bringen. Die Abwertung durch die Gesellschaft führt irgendwann zu einer Selbststigmatisierung. Zugespitzt formuliert: Die Betroffenen fühlen sich hässlich, faltig und wertlos.

Ist es in gewisser Weise die Angst vor dem Ende des Lebens, die zur Beendigung des Lebens führt?

Könnte man so sagen. Die Menschen wollen lieber selbstbestimmt sterben, in der Illusion, alles steuern zu können. Viele kommen nicht damit zurecht, dass sie auf Hilfe angewiesen sind. Oder sie treibt die Angst im Kopf um, dement zu werden, nicht mehr selbstständig sein zu können. Hier sind diejenigen besser gewappnet, die eine religiöse Bindung haben. Diese Menschen können oft besser mit dem Thema Tod umgehen. Sie haben eine Zuversicht, dass alles gut wird. Das kann die Suizidgefahr deutlich reduzieren.

Ist das Risiko eines Suizids im hohen Alter bei Männern und Frauen gleich hoch?

In westlichen Ländern ist das Risiko eines Suizids bei Männern, wie in allen Altersspannen davor, zwei bis drei Mal so hoch. Die Sozialpsychologie erklärt den Unterschied damit, dass Männer weniger reden, sich weniger mitteilen als Frauen. Sie holen sich nicht so gerne Hilfe, was vielleicht auch von einem verinnerlichten Bild des starken Geschlechts herrührt. Viele haben die Auffassung, sie müssten alles selber machen und mit allem selber fertig werden, so auch mit psychischen Problemen. Paradoxerweise sind Frauen viel häufiger depressiv als Männer. Dennoch nehmen sie sich seltener das Leben.

Die Suizid-Wahrscheinlichkeit steigt mit dem Alter deutlich an. Quelle: imago

Vielleicht fehlen die depressiven Männer in den Statistiken, weil sie sich keine Hilfe suchen?

Diese These wird häufig postuliert. Ihre Vertreter gehen davon aus, dass sich die sogenannte „Male Depression“ – anders als bei Frauen – in erhöhtem Alkoholkonsum, Reizbarkeit und Aggression ausprägt. Das Paradox lässt sich allerdings auch aus biologischer Sicht erklären: Aufgrund von Unterschieden im Gehirn sind Männer aufs Ganze gerechnet impulsiver als Frauen. Sie handeln, bevor sie nachdenken. Das gilt auch beim Thema Suizid. Frauen begehen zwar viel mehr Suizidversuche – aber ihre weniger ausgeprägte Impulsivität führt dazu, dass sie selten harte Suizidmethoden wählen. Während die meisten Männer zum Strick greifen, nehmen Frauen häufiger Medikamente, was natürlich häufiger überlebt wird.

So erkennen Sie eine Suizidgefährdung: Gefühl der Einengung Grübeln, Suizidgedanken Aufgeben gewohnter Interessen und Aktivitäten Rückzug aus zwischenmenschlichen Beziehungen Ankündigung eines Suizids (direkt oder indirekt) Unerwartet auftretende Ruhe nach Suizidäußerungen (diese können darauf hindeuten, dass der Betroffene sich bereits zur Selbsttötung entschieden hat)

Alte Menschen leben häufig sozial isoliert. Wie erreicht man sie, bevor es zum Suizidversuch kommt?

Man muss bei denen andocken, die mit den Betroffenen in Kontakt sind. Deshalb schulen wir im Bündnis gegen Depressionen regelmäßig Fachkräfte wie Altenpfleger, Krankenpfleger, Polizisten und Seelsorger. Aber vor allem die Hausärzte spielen eine wichtige Rolle. Für sie hat die Weltgesundheitsorganisation einen speziellen Fragebogen entwickelt, den die Patienten in der Praxis ausfüllen können. Auf simple Weise bildet der Bogen psychische Veränderungen ab. Erreicht die Person eine bestimmte Punktezahl, schaut sich der Arzt den Bogen an. So kann er diejenigen herausfiltern, denen es seelisch schlecht geht. Wir brauchen aber auch mehr Mut zum Fragen – nicht nur die Ärzte, auch das Umfeld der Betroffenen. Ich nenne es gerne das freundlich indiskrete Nachfragen, ob die Person schon einmal daran dachte, nicht mehr leben zu wollen.

In der älteren Generation sind psychische Probleme ein großes Tabu. Hindert das die Betroffenen vielleicht auch daran, sich Hilfe zu suchen?

Ja, ältere Menschen negieren psychische Probleme häufig. Oder sie erklären ihr Aufkommen mit dem Grund, dass das im Alter normal wäre. Sie wollen seelisches Leiden nicht als Erkrankung anerkennen. Deshalb haben ältere Menschen auch oft große Vorbehalte gegenüber Hilfsangeboten wie Psychotherapie.

Kann eine Psychotherapie im höheren Alter denn noch fruchten wie bei einem jungen Menschen?

Auf jeden Fall. Der Therapeut muss die Behandlung ein bisschen anpassen. Das kann bedeuten, dass die Sitzungen kürzer und dafür häufiger stattfinden oder manche Inhalte wiederholt werden. Neben der Einzel- kann auch die Gruppentherapie sehr hilfreich sein, da der soziale Austausch aktivierend wirkt.

Therapieplätze sind in Deutschland hart umkämpft. Welche Chancen haben ältere Menschen, einen Therapeuten zu finden?

Das Thema ist leider noch ein großes Entwicklungsgebiet. Die Statistiken sagen uns, dass ältere Menschen viel seltener eine Psychotherapie machen, was auch daran liegt, dass diese ihnen selten vom Hausarzt nahegelegt wird. Und man muss leider sagen, dass Senioren nicht die beliebteste Patientengruppe bei Psychotherapeuten sind. Manchen fehlt die Selbsterfahrung mit dem Thema Alter, sodass sie innerlich Abstand halten und sagen, mit älteren Menschen können sie nicht so gut. Auf der anderen Seite gibt es unter den Patienten die unterschwellige Unterstellung, dass jüngere Therapeuten noch nichts vom Leben mitbekommen haben und somit für untauglich befunden werden. Dabei kann es auch eine Chance sein, wenn Jung und Alt zusammenkommen.

Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Ihre Gedanken um Selbstmord kreisen, Ihnen das Leben sinnlos erscheint oder Sie den Ausweg aus einer Krise suchen, gibt es viele Hilfsangebote. Die Telefonseelsorge unter den Nummern 0800/111 0 111 (ev), 0800/111 0 222 (rk) und speziell für Kinder und Jugendliche unter 0800/111 0 333 ist rund um die Uhr besetzt. Zudem bietet die Seelsorge anonyme E-Mail- und Chatberatungen an: www.telefonseelsorge.de. Unter der Nummer 488 53 41 können Betroffene kostenlose, persönliche Beratungstermine beim Dresdner Psychosozialen Krisendienst vereinbaren.

Von Laura Catoni