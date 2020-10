Dresdner Projekt „Zur Tonne“ kämpft gegen Lebensmittelverschwendung

Dresden

Der Lingnermarkt, Dresdens größter Wochenmarkt, war am Freitag Ziel der mobilen Fahrradküche „Tonnja“. Die gehört zum 2008 gegründeten Projekt „Zur Tonne“, das sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt. Mit Hilfe der Lebensmittelüberreste der Händler auf dem Markt kochten Tonne-Gründer Stefanie Nünchert, Rosa Nguyen und Maria Funke unter anderem ein Möhrengrün-Pesto, Apfel-Birnen-Kompott oder Gemüsebrühe zum mitnehmen. Kostenpunkt? Jeder gibt das, was er geben kann oder will.

Hintergrund für diese Aktionen ist, dass pro Sekunde in Deutschland rund 313 Kilogramm noch genießbare Lebensmittel im Müll landen. Der Großteil der Verschwendung findet dabei in privaten Haushalten statt. Dabei wäre das gerade hier gut zu vermeiden.

Verantwortungsbewusster Umgang mit Nahrung

In jedem dieser Nahrungsmittel stecken Ressourcen wie Wasser und Energie, welche mit verschwendet werden und in Anbetracht der Tatsache, dass 2019 weltweit noch über 800 Millionen Menschen an Hunger leiden, doppeltes Unrecht bedeutet. Das Projekt hat sich deshalb als Ziel gesetzt, mit Fragen wie „Was ist eigentlichen Müll?“ und „Wie wird dieser definiert?“ ein stärkeres Bewusstsein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Nahrung zu fördern und diese damit im besten Fall vor der Tonne zu bewahren.

Zusammen mit dem Dresdner Tafel Dresden e.V., der Zukunftsstadt Dresden sowie vielen ehrenamtlichen Helfern wurde das Projekt damals Wirklichkeit. Bisherige Bilanz: In 89 Veranstaltungen wurden mehr als 2.000 Kilo Lebensmittel gerettet. „Wir leben in einem System, in dem Lebensmittel ständig verfügbar sind, dazu noch wahnsinnig billig sind und deswegen leider viel zu schnell im Müll landen“ mahnt Maria Funke.

Zusätzlich bietet das Projekt zudem eine Reihe an Workshops und offenen Abenden an, um die Menschen für Regionalität und Saisonalität, Tierwohl, Umweltschutz und unfaire Arbeitsbedingungen zu sensibilisieren. Perspektivisch will das Projekt mit weiteren Veranstaltungen auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen und so zu einer festen Anlaufstelle für Interessierte, Engagierte und Hungrige werden.

Weitere Infos zu zukünftigen Veranstaltungen gibt es unter: www.zur-tonne.de

Von Pauline Wolf