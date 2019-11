Dresdner Professor warnt vor Gesetzesänderung für Psychotherapeuten

Dresden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will das Gesetz für die Ausbildung von Psychotherapeuten reformieren. Professor Veit Rößner, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie an der Uniklinik Dresden sieht vieles davon mit Sorge, wie er im DNN-Interview sagt.

Die Bundespsychotherapeutenkammer begrüßt die Reform der Ausbildung, warum gibt es von Ihnen Kritik?

Bisher geht die Ausbildung in den privaten Weiterbildungsinstituten sehr zu Lasten der Ausbildungsteilnehmer, weil es beispielsweise nur eine geringe oder gar keine Vergütung gibt. Da ist die Reform richtig. Aber sie geht viel weiter und wird daher viele negative Folgen haben.

Was ist schlecht an einem direkten Zugang zum Psychotherapiestudium?

Bisher ist es auch in der Medizin so, dass Studenten zunächst ein breites Studium mit vielen Optionen im Verlauf und danach absolvieren und sich später auf einen Facharzt spezialisieren. Wenn sich 17-, 18-jährige Abiturienten für ein Psychotherapiestudium entscheiden sollen, sind sie noch viel zu jung, um die Folgen dieser das Leben prägenden Entscheidung zu überblicken. Auch entwickeln sich bestimmte Fähigkeiten erst mit mehr Erfahrung, obwohl sie im Psychotherapiestudium schon gebraucht würden. Viele Praktikumsanfragen der jungen Menschen können wir nicht erfüllen, weil sie sich nicht ausreichend von den Patienten abgrenzen können, die in ähnlichem Alter sind, oder sie eigene Problematiken mitbringen.

Lehrer müssen sich auch nach dem Abitur für ihren kommunikationsreichen Berufsweg entscheiden...

Lehrer und Erzieher haben es mehrheitlich mit gesunden Kindern zu tun. In der Psychotherapie sammeln sich herausfordernde Probleme wie unter einem Brennglas. Wenn es in der Schule mal nicht richtig läuft, drohen vielleicht schlechte Noten, aber nicht gleich gravierende gesundheitliche Risiken beispielsweise mit Kindern mit Essstörungen.

Sie sehen in der Reform Gefahren für die Patienten?

Ja, in vielerlei Hinsicht. Gegenwärtig gibt es pro Jahr 1900 Absolventen für die Erwachsenenpsychotherapie. 740 Absolventen sind es für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Von letzteren kommen nur 20 Prozent aus dem Psychologiestudium, die übrigen sind Pädagogen. Diese Pädagogen, also etwa 600 Absolventen pro Jahr werden wegfallen. Es ist völlig offen, wie viele Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten dann überhaupt noch ausgebildet werden. In Sachsen wurden in diesem Jahre 87 psychologische Psychotherapeuten und und 26 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten geprüft. Auch das Psychologiestudium inklusive der Forschung wird wohl ausbluten, weil es als Voraussetzung für die Psychotherapeuten-Tätigkeit nicht mehr notwendig ist.

Welche Folgen hätte das für kranke Kinder und Jugendliche?

Die langen Wartezeiten auf eine Behandlung bleiben oder sie müssen noch länger warten. Damit droht vor allem im ambulanten Bereich eine riesige Versorgungslücke. Auch qualitativ wird es Abstriche geben: so haben Pädagogen häufig einen besonderen Zugang zu den Kindern, zum Beispiel wenn diese im Gegensatz zu Erwachsenen keine Therapiemotivation mitbringen. Bei Kindern und Jugendlichen muss auch viel mehr auf das gesamte Umfeld eingegangen werden. Dafür spielt Erfahrung eine große Rolle. Im Gegensatz zur Erwachsenen-Psychotherapie muss bei Minderjährigen auch der Entwicklungsaspekt bei verschiedenen Altersstufen beachtet werden.

Für das Psychotherapie-Studium ab Herbst 2020 sollen Lehrstühle an den Universitäten geschaffen werden, gibt es diese Kapazitäten schon?

Bislang ist noch unklar, wer es lehren soll. In Dresden müssen erst noch Lehrstühle eingerichtet werden. Diesen Lehrstühlen fehlt die Verbindung zu Kliniken und damit zu schweren Fällen bei den Patienten, die für die Ausbildung aber wichtig sind. Es gibt auch gar keine Fachleute mit ausreichender praktischer Erfahrung im Kinder- und Jugendlichenbereich dafür. Ich kenne niemanden. Außerdem kann mit dem Abschluss auf dem Arbeitsmarkt weniger angefangen werden als derzeit mit einem Psychologiestudium und völlig offen ist, was aus Studenten wird, die den Bachelor haben, aber das Masterstudium nicht anhängen.

Das Reformgesetz sieht auch Änderungen zur Vergütung vor, wie stehen Sie dazu?

Warum das jetzt in einer Nacht- und Nebelaktion im Gesetz zur Reform der Ausbildung geregelt werden soll, ist völlig unklar. Aber es kann schwerwiegende Folgen haben. Betroffen sind die psychiatrischen Institutsambulanzen. Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen niedergelassenen Ärzten und der teil- oder vollstätionären Behandlung in Kliniken. Wenn ein niedergelassener Arzt mit einem Fall nicht weiterkommt, ist die Institutsambulanz hilfreich. Sie kann auch noch mit dem Jugendamt oder mit Lehrern kommunizieren. Wenn mit dem Gesetz, wie geplant, die Vergütung der Institutsambulanzen an die Vergütung niedergelassener Ärzte angepasst werden soll, ist der Rahmen viel zu starr. Dann müssen wir überlegen, ob wir unsere Ambulanz überhaupt noch weiter betreiben können.

Reformpläne des Bundes Es gibt verschiedene Wege zum Psychotherapeuten. Einmal können Ärzte nach ihrem Medizinstudium einen entsprechenden Facharzt machen. Für sie soll sich durch die Reform nichts ändern. Zum anderen können Absolventen eines fünfjährigen Psychologiestudiums nach einer zusätzlichen Ausbildung (drei Jahre) als psychologische Psychotherapeuten für Erwachsene arbeiten. Die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten können auch Pädagogen und Sozialpädagogen absolvieren und dann arbeiten. Künftig soll ein Studium mit Bachelor und Master zum Psychotherapeuten führen. Die anschließende Weiterbildungszeit zur Spezialisierung auf Fachrichtung und Verfahren soll deutlich besser vergütet werden als bisher. Damit wäre die vorbeireitende Ausbildung als Psychologe nicht mehr notwendig, gleichzeitig entfällt der Zugang zur Psychotherapeuten-Tätigkeit für Pädagogen.

Wie viele Fälle wären davon im Jahr betroffen?

Da geht es um bis zu 1000 Kinder und Jugendliche. Das sind Fälle, in denen Eltern vielleicht mit einem aggressiv-impulsiven Kind nicht mehr klar kommen und der niedergelassene Arzt sagt, er erreicht das Kind nicht in seiner ambulanten Sprechstunde. Die Reform wird dazu führen, dass Eltern länger auf eine Behandlung ihrer Kinder warten müssen und diese damit länger leiden.

Am Freitag entscheidet der Bundesrat über das Gesetz, dass der Bundestag schon angenommen hat. Haben Sie noch Hoffnung?

Sachsen wird vermutlich zustimmen. Das Kultusministerium hat zwar Bedenken, aber das Sozialministerium ist dafür. Unser Vorschlag für die Ausbildung wäre, dass es für Psychologen und Psychotherapeuten zunächst einen gemeinsamen Bachelor gibt und dann erst die Trennung erfolgt. Außerdem sollten im Master für Psychotherapie verpflichtend die Unikliniken in Theorie und Praxis beteiligt werden, damit medizinische Aspekte und Wissen zu schwierigeren Patienten ausreichend verankert werden. Im Bundestag haben sich die Grünen kritisch geäußert. Sie sind an vielen Landesregierungen beteiligt. Ich kann nur hoffen, dass sich da noch etwas tut.

Von Ingolf Pleil