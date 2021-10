Dresden

Die Wand im Büro von Professor Stefan Bornstein hängt voll mit eingerahmten Auszeichnungen. Nun kann der Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik III am Dresdner Uniklinikum einen weiteren Nagel in die Wand schlagen, denn er wurde von der Technischen Universität Dresden (TU) mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet. Ein Hauptgrund für diese Ehrung sei die Begründung und Aufrechterhaltung des transCampus, einer Partnerschaft zwischen der TU und dem King’s College in London, sagt Bornstein selbst.

transCampus trotzt dem Brexit

„Bald können wir das zehnte Jubiläum feiern“, sagt der Professor, wenn man ihn nach dem transCampus fragt. Offiziell besiegelt wurde die Partnerschaft 2015. Dass zwei Exzellenz-Universitäten auf diese Art und Weise zusammenarbeiten, sei einzigartig. Das liege laut Bornstein daran, dass es eine gemeinsame Campusstruktur gibt und somit auch einen gemeinsamen Dekan. Diesen Posten hat der Professor persönlich inne. Das hat auch etwas damit zu tun, warum diese Art der Partnerschaft ausgerechnet mit dem Londoner King’s College besteht. „Sie wollten mich damals als Dekan haben. Ich hatte aber andere Vorstellungen“, sagt Bornstein. Vielmehr wolle er transDekan sein, also länderübergreifend.

Seit der Gründung ist einiges passiert, unter anderem der Brexit. Der habe dem transCampus aber nicht viel anhaben können, wie Professor Stefan Bornstein erklärt: „Unsere Professoren sind jeweils auch zu 20 Prozent bei der Uni angestellt, sowohl britische bei uns in Dresden, als auch deutsche in London. Dadurch konnten sie ihre Projekte und ihre Ar­beit ungehindert fortführen.“

Und er geht noch einen Schritt weiter: „Die Wissenschaft übernimmt quasi das Zusammenhalten der sich immer weiter entfernenden Nationen.“ Der transCampus pflegt auch projektbezogene Kooperationen mit anderen Universitäten, unter anderem in Zürich, Singapur und Moskau.

Gegenseitige Unterstützung in der Pandemie

Was hat nun aber der Patient von einer solchen Kooperation? Zum Beispiel Diabetesforscher, die an zwei Exzellenzuniversitäten sechs Jahre lang ausgebildet werden. Das Projekt mit dem Namen „Immunological and Cellular Strategies in Metabolic Disease“ (auf Deutsch: Immunologische und zelluläre Strategien bei Stoffwechselerkrankungen) wird seit fünf Jahren gefördert und hat erst kürzlich die Zusage für eine Förderung über weitere fünf Jahre erhalten.

Am Ende ergibt das ein Gesamtfördervolumen von et­wa zwölf Millionen Euro. In den ersten Jahren konnten mithilfe dieses Projekts laut Professor Bornstein 50 Studenten in der Diabetesforschung ausgebildet werden und nun können nochmal so viele dazukommen.

Auch in der Coronapandemie konnte der transCampus konkret aktiv werden. „Die Pandemie entwickelte sich in Großbritannien früher als bei uns in Deutschland. Dort waren Labore bereits geschlossen, hier noch nicht. Die Forschenden konnten unsere Einrichtungen nutzen“, erklärt Bornstein die praktische Bedeutung einer solchen Kooperation. Außerdem habe man die ersten Guidelines für Covid-19-Patienten gemeinsam entwickelt.

In den kommenden Jahren sollen auch Unternehmen mit ins Boot geholt werden. Ein Anfang ist die gemeinsame Reise mit dem sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) nach Großbritannien Ende November.

Von Lisa-Marie Leuteritz