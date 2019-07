Dresden

In Kooperation mit der Dresdner Polizei und der Verkehrswacht führt der Frauentreff des Ausländerrats zum 8. Mal das Projekt „ Fahrradkurs für Migrantinnen“ durch.

Der einwöchige Kurs richtet sich an zugewanderte Frauen, die das Fahrradfahren erlernen möchten und findet auf dem Verkehrsübungsplatz der ehemaligen 126. Grundschule auf der Cämmerswalder Straße statt.

Für die Menschen in Deutschland gehört Fahrradfahren zur Normalität. Ein Wunsch der 30 Frauen, die an dem Projekt teilnehmen, ist es ein Stück dieser Normalität für ihren Alltag zu gewinnen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Von lp