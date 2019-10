Die Milliarden-Fabrik, die Bosch gegenwärtig in Dresden in einem Rekordtempo baut, ist die teuerste Einzelinvestition in der Geschichte des deutschen Elektronikunternehmens. Jetzt beginnt die Ausrüstung. Bosch setzt auf wegweisende „Industrie 4.0“-Technologien wie 5G-Netze, künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge.