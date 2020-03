Dresden

Die Dresdner Philharmonie trauert um den polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki und würdigte ihn als „einen der einflussreichsten Komponisten der vergangenen Jahrzehnte“.

Er habe „zweifellos den Kompositionsstil einer ganzen Ära der zeitgenössischen Musik mitgeprägt“, sagte Chefdirigent Marek Janowski am Sonntag laut Mitteilung des Orchesters. Seine Werke seien einem großen Publikum bekannt und vertraut. „Sein Tod macht mich sehr betroffen.“

Penderecki starb am Sonntag im Alter von 86 Jahren in Krakau (Krakow). Die Dresdner Philharmonie spielte regelmäßig seine Werke in ihren Konzerten. Noch Anfang März sollte der Maestro wieder in der Elbestadt am Pult stehen und sein concerto grosso für drei Violoncelli und Orchester dirigieren. Er musste jedoch kurzfristig absagen. Zuletzt war Penderecki in der Saison 2017/2018 Composer in Residence, wo unter anderen seine Sinfonie Nr. 6 „Chinesische Lieder“ Europäische Erstaufführung feierte.

Von dpa