Dresdner Philharmonie spielte bei Filmnächten am Elbufer – sechs weitere Konzerte folgen

Die Dresdner Philharmonie gastiert am Elbufer. Doch statt, wie eigentlich geplant, der „Neunten“ gibt es Sergei Prokofjews „Peter und der Wolf“ in kindertauglicher Kürze (18 Uhr) sowie eine „Sommerliche Serenade“ (21 Uhr). In der Begrüßung zum Auftakt wollte Johannes Vittinghoff, Geschäftsführer des Partners Filmnächte am Elbufer, den Ball von Moderator Malte Arkona über die Chance, die Corona vielleicht böte, jedoch nicht aufnehmen. Wer erlebte die Einschränkungen schon als angenehm oder gar vorteilhaft?

Das Sprichwort, dass Not erfinderisch macht, sollte man ohnehin relativieren, denn ein Gedanke will auch umgesetzt sein. Die Idee allein genügt nicht – man muss eben können. Dominik Beykirch vom Deutschen Nationaltheater Weimar konnte sich auf die Qualität des Orchesters verlassen. Ob Flöte (Vogel), Klarinette (Katze) oder Fagott (Großvater) – die Philharmoniker belebten ihre Rollen und blieben im dichten erzählerischen Gewebe.

Zupackend und mit Sorge ums Detail

Da das Elbufer keine Saalakustik bietet, müssen Mikrophon und Lautsprecher sorgsam eingerichtet werden, um einen homogenen Orchesterklang abzubilden und Nebengeräusche nicht präsent werden zu lassen. Mithin würde die Technik kleine Patzer der Instrumente allerdings schnell offenbaren. Vor derlei Ungemach bewahrte die Philharmonie ihr Publikum. Malte Arkona blieb im musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“ der Textfassung von Jörg Morgener recht nah, von kleinen Schlenkern zur vorbeifahrenden Straßenbahn abgesehen. Dass er vom zwitschernden Vogel über den brummenden Großvater bis zum „bösen, stinkenden Wolf“ ins Bodenlose stürzen kann, machte den Text noch vergnüglicher.

Das Serenadenkonzert leitete Markus Poschner, der lange Jahre Erster Gastdirigent der Dresdner Philharmonie gewesen ist und einen der drei bemerkenswerten Beethovenzyklen geleitet hat, die das Orchester in den letzten Jahren, teilweise sogar überschneidend, aufführte.

Zupackend und mit Sorge ums Detail schien Gioacchino Rossinis Ouvertüre zu „Der Barbier von Sevilla“ von Mozart inspiriert. Zwar drängt das Stück turbulent voran, Markus Poschner stufte dies aber dynamisch ab und verließ sich nicht allein auf Rossinis sprudelndes Temperament.

Fingerspitzengefühl und Gestaltungssinn

Für das 1. Cellokonzert Camille Saint-Saëns‘ betrat Friedrich Thiele das Podium. Der Gewinn des ARD-Musikpreises hat den jungen Dresdner nicht nur ans Mariinsky-Theater Sankt Petersburg oder in die Elbphilharmonie Hamburg gebracht, er spielte auch schon in der Sächsischen Staatskapelle mit. Als Solist des virtuos-fidelen Stückes zeigte er Fingerspitzengefühl und Gestaltungssinn, ließ den melodiösen Fluss strömen, erklomm aber auch den Gipfel des dritten Satzes mit Leichtigkeit. Zarte Passagen vor dem Schluss hob Friedrich Thiele heraus, was nicht zuletzt gelang, weil Markus Poschner das Orchester dicht folgen ließ. Trotzdem spürte man – ein kleiner Freiluftnachteil –, dass das Werk nicht so robust ist wie Rossinis Ouvertüre, sondern luftig wie Biskuit. Als Zugabe hatte Friedrich Thiele Prokofjews „Kindermarsch“ dabei.

Mozarts „Linzer Sinfonie“ (KV 425) klang wieder etwas kerniger. Oder feierlicher, festlicher, wie Malte Arkona angekündigt hatte. In der Tat waren Ort und Lautsprecher schnell vergessen, denn Markus Poschner ließ den Glanz von Kronleuchtern und Ballsälen aufblitzen. Im federnden Andante waren fast Beethoven’sche Schicksalstöne versteckt, doch die behände Majestät des Werkes setzte sich durch, blieb treibend. Selbst das Wetter hatte sich pünktlich auf „sommerlich“ eingestellt – wer wollte da noch mehr?

Noch am Freitag, Sonnabend und Sonntag noch einmal: 18 Uhr „Peter und der Wolf“ (Leitung: Dominik Beykirch) sowie 21 Uhr „Sommerliche Serenade“ (Leitung: Markus Poschner), im Areal der Filmnächte am Elbufer, Dresdner Philharmonie, mit Friedrich Thiele (Violoncello) und Malte Arkona (Moderation)

Von Wolfram Quellmalz