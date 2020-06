Dresden

Mitglieder der Dresdner Philharmonie – darunter das Hornquartett mit Friedrich Kettschau, Margeritha Lulli, Dietrich Schlät und Carsten Gießmann – haben in der Justizvollzugsanstalt Dresden für Häftlinge gespielt. Auf dem Programm standen sowohl Choral- und Volksliedbearbeitungen als auch Adaptionen z.B. von Beatles-Songs.

Justizministerin Katja Meier ( Bündnis 90/Die Grünen) erklärte dazu: „Künstlerinnen und Künstler waren in den vergangenen Wochen und Monaten durch die Einschränkungen infolge der Pandemie besonders stark in ihrer Arbeit betroffen..., und auch die Gefangenen mussten durch die Pandemie auf ihre Besuche und ihre sozialen, aber auch kulturellen Kontakte nahezu vollständig verzichten. Ein solch ungewöhnliches Konzert ist ein wunderbares Zeichen der Mitmenschlichkeit in der Krise.“

Die Kurzkonzerte gehören zur Reihe „phil_unterwegs“, die die Philharmonie im April ins Leben gerufen hat. Dabei geben kleine Kammermusikformationen vorrangig in Pflege- und Senioreneinrichtungen kleine Konzerte.

