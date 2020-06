Dresdner Penck-Ausstellung bekommt ein Buch nachgereicht

Dresden

Ein bisschen ungewöhnlich ist es schon, dass eine bedeutende und lang geplante Ausstellung ihren Katalog erst im Finale erhält. Schlecht getimt? – möchte man fragen, aber nimmt die Verzögerung nicht krumm, denn das Ergebnis ist als Experiment bemerkenswert. Die Dominanz der Bilder, die die große Penck-Retrospektive „Ich aber komme aus Dresden. Check it out man, check it out“ vom 6. Oktober 2019 bis 12. Januar 2020 im Dresdner Albertinum bestimmt hat, findet sich im nachgereichten Katalogbuch in einer ungewohnten Mischform von üblichen Bildwiedergaben mit attraktiven Raumfotos aus der Ausstellung gespiegelt: 100 Bilder an 20 Wänden, dort die Vitrinen mit den CDs und den Büchern, da die Monitore mit den Filmen…

Experiment geglückt? Nicht ganz

Der erste Eindruck funktioniert wie eine nachträgliche Führung via Daumenkino; eine Art Insider-Dokumentation, die freilich unerwarteten Reiz entfaltet, wo doch der Titel des äußerst lebendig gestalteten Buches: „Bücher, Filme, Musik, Texte“ nicht unbedingt auf Attraktivität gestellt ist.

Schon in der Ausstellung hatte, was nicht Bild war, es eher schwer. Die wild-anarchistisch daherkommenden Tonaufnahmen von Penck’schen Jam-Sessions waren ebenso wenig „normal“ konsumierbar wie die irrlichternden Film-Sequenzen und die ausgestellten Beispiele radikaler Buchübermalungen. Sie werden nun nachträglich in einem dreifachen Sinn kontextualisiert: durch erläuternde kunsthistorische Texte (beginnend mit dem Herausgeber), durch Statements beteiligter oder befreundeter Künstler und durch diverse begleitende Bild- und Textchiffren aus dem Zeichen-Kosmos Pencks. Das ist dramaturgisch schlüssig, aber ist es ist auch hilfreich für ein nachträgliches Verstehen? Für eine bessere Annäherung der Ausstellungsbesucher an eine komplexe Materie?

Experiment geglückt? Nicht ganz, denn alle Kommentare zu Musik und Film können den sinnlichen Eindruck nicht ersetzen; schon gar nicht bei einem Penck, der oft als Rabauke zu Werke ging, als ein „sozialer Bandit“, als den ihn Simon Elson in seinem Eingangstext bezeichnet (der im Übrigen auch viel von der Zeichensprache des Künstlers erklärt). Dessen Ziel war immer die größtmögliche Entgrenzung, was dazu führte, dass auch nahe Freunde Probleme bekamen.

Günter Baby Sommer berichtet etwa von einer wüsten Musikintervention, die ihn als Profi ratlos zurückgelassen habe; und auch Helge Leiberg, der sehr häufig mit Penck Musik gemacht hat, erzählt von dem gemeinsamen „archaischen Free Jazz“ als einem „totalen Chaos“. Dem konnte damals wie heute vermutlich nur etwas abgewinnen, wer den rigorosen Ausdruckswillen als Eigenwert begriff und damit als Metapher. Selbst gutwillige Nachgeborene, die den Penck’schen Krawall als Weg in eine eigene Zeichensprache zu deuten bereit sind, brauchen vermutlich immer noch das Etikett „berühmter Künstler“ als Hilfe …

Großes Chaos und verblüffende Gedichte

Und sehr viel anders verhält es sich auch nicht mit den gemeinsamen Filmen von Penck und Opitz, teils abgefilmte Performances, teils Nonsensprodukte wie im „Wilden Westen“, teils verbale Provokationen wie „Terror in Dresden“, eine Summation aus Alltagssequenzen, die der Filmhistoriker Claus Löser als „Arbeit zur Austreibung eigener Illusionen“ bezeichnet. Auch hier lassen sich aus einer rigorosen Ästhetik „Botschaften“ nur begrenzt herausfiltern.

Etwas anders funktionieren Pencks Buchproduktionen – sie folgen, ähnlich wie die Übermalungen, oft ganz zeichenhaften Erwägungen, geben sich dadaistisch oder intuitiv-seriell, aber eben immer betont malerisch. Alle jedenfalls öffnen sie – oft in der Obergrabenpresse produziert – Wege zum Bild. Möglicherweise habe gerade die Experimente mit Künstlerfilmen und mit Übermalungen von Helge Leiberg bis Christine Schlegel auch die meisten Nachfolger und Weiterentwicklungen gefunden.

Und noch einmal ganz anders wirken für mich – es ist die eigentliche Überraschung des Buches – die Texte Pencks. Vor allem die Gedichte sind alles andere als Chaos-Produkte, sondern von einer z.T. verblüffenden Sprachkraft. Das Sonett „Le morte du temps – Raum und Zeit“ muss an philosophischer Tiefe und sprachlichem Eigensinn keinen Vergleich scheuen (man hätte sich von solchen Entdeckungen nur noch mehr gewünscht).

Dieser neue nachträgliche Erklärungsversuch zu Penck ist als Buch-Experiment vollgepackt mit überraschenden Wendungen und praktiziert damit selbst ein wenig die „Methode Penck“, die eines bedingungslosen Dauerexperiments mit allen verfügbaren Mitteln der Kunst. Alle, die ihn näher kannten, betonen den starken Eindruck: Penck als Künstlerpersönlichkeit muss von einer grenzwertigen Gleichzeitigkeit divergierender Energien getrieben gewesen sein, die Empfindlichkeit und Formzerstörung, Intelligenz und dadaistische Lust, Kunstbesessenheit und eine große, oft humorvolle Menschenfreundlichkeit auf einen absolut a-normalen utopischen Punkt projizieren konnte. – Die Provokation Penck jedenfalls bleibt uns erhalten.

