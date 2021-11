Dresdner Partykönig wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht

Dresden

Vor einigen Jahren galt Christian von Canal als Partykönig von Dresden – er betrieb einige Clubs, Diskotheken, Restaurants in der Stadt, so unter anderem die Partylocation im Kraftwerk Mitte. In besten Zeiten ließ er es richtig krachen.

Doch so glorreich wie es schien, liefen die Geschäfte wohl nicht. Um Insolvenzverschleppung und Bankrott ging es am Donnerstag im Amtsgericht. Zwei seiner Firmen soll Christian von Canal in den Sand gesetzt, aber die Pleiten nicht angezeigt haben.

Es geht erst im Frühjahr weiter

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der 53-Jährige sei sowohl mit seiner Eventbar Dresden GmbH als auch mit der E+E Event und Entertainment GmbH & Co. KG ab 2018 zahlungsunfähig gewesen. Laut Anklage war er nicht mehr in der Lage, Verbindlichkeiten zu zahlen, habe aber die Insolvenz nicht beziehungsweise zu spät angezeigt. Insgesamt geht es um rund 85.000 Euro. Zudem habe er für die Jahre 2016 bis 2018 keine Bilanzen erstellt, obwohl er dazu verpflichtet war.

„Mein Mandant bestreitet die Vorwürfe“, so Anwalt Andrej Klein. Was den Fall und die einzelnen Vorwürfe betrifft, gibt es noch viel Klärungsbedarf – zum Beispiel was Stundungsvereinbarungen mit Gläubigern betrifft. Der Anwalt soll mit Christian von Canal nun zunächst alles konkret aufarbeiten. Nächster Termin: April 2022.

Von ml