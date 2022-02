Dresden

Die Vielfalt der Orchideen ist enorm, die Zahl der Liebhaber dieser Pflanzen groß. Dass Orchideen Ältere-Damen-Pflanzen sind, ist eine Mär. Zumindest der pflegeleichte Klassiker Phalaenopsis schmückt unzählige Fensterbretter. Zur den großen Orchideenausstellungen vor Corona in der Messe Dresden standen auch junge Leute staunend vor dem Blütenmeer und schließlich in der Schlange an den Verkaufsständen.

Vor 50 Jahren Gründung der Gruppe der Orchideenfreunde

In Dresden haben sich die Orchideenfreunde vor 50 Jahren im damaligen Kulturbund der DDR zusammengeschlossen, um gemeinsam ihrem blumigen Hobby zu frönen und Erfahrungen auszutauschen. „Die Mitglieder organisierten auch Arbeitseinsätze an Standorten heimischer Orchideen, organisierten Ausstellungen im Botanischen Garten Dresden und beteiligten sich am Dresdner Blumensommer“, weiß Gartenbauingenieur und Orchideenfreund Steffen Poike.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Großer Ansturm und Bildung einer zweiten Gruppe

Der Ansturm auf die Fachgruppe sei so groß gewesen, dass sich 1982 eine weitere Gruppe bildete. „Derzeit gibt es in Dresden eine Fachgruppe mit 38 Mitgliedern bei der Deutschen Orchideen-Gesellschaft sowie mindestens einen Orchideenstammtisch“ so Poike weiter.

Menschen stehen 1982 vor der Ausstellung der Dresdner Orchideenfreunde im Botanischen Garten Dresden Schlange. Quelle: Steffen Poike

Kleine Präsentation in der Gärtnerei

Die Gründung der Gruppe der Orchideenfreunde vor 50 Jahren ist nun Anlass für eine kleine Präsentation der Pflanzenfreunde in der Gärtnerei Rülcker an der Reicker Str. 43 in Dresden. Vom 3. bis 5. Februar sind während der Öffnungszeiten der Gärtnerei Orchideenfreunde vor Ort. „Jeder, der Fragen zur Pflege seiner Orchideen hat, kann mit Fachleuten dort ins Gespräch kommen“, wirbt Steffen Poike. Und natürlich hoffen die Orchideenfreunde auf Verstärkung in ihren Reihen.

Von cat.