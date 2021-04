Dresdner Nachtcafés ohne eine einzige Corona-Infektion

Dresden

Trotz Corona haben Dresdner Kirchgemeinden im Winterhalbjahr Menschen ohne Wohnung jede Nacht eine provisorische Unterkunft geben können – ohne eine einzige Infektion. Für Mitorganisatorin Adriana Teuber von der Diakonie Dresden fast ein Wunder, wie sie sagt: „Abstandsregeln, Trennscheiben, stetes Lüften und viele Liter Desinfektionsmittel haben sich ausgezahlt.“

Fast 1400 Übernachtungen zählten die Organisatoren in der 25. Nachtcafé-Saison von Anfang November 2020 bis Ende März 2021, wie eine Sprecherin der evangelischen Kirche Dresden mitteilte. Der strengen Hygienevorschriften wegen hätten sie nur etwa die Hälfte der sonst üblichen Schlafplätze anbieten können. Die seien voll ausgeschöpft worden.

Die Räume der beiden katholischen Gemeinden in Strehlen und in Zschachwitz konnten nicht benutzt werden. Dort seien die Hygieneanforderungen nicht umzusetzen gewesen. Die evangelische Zionsgemeinde in der Südvorstadt öffnete deshalb zwei Nächte in der Woche. Mittwochs sprang die Heilsarmee ein, eine Freikirche. Ärztinnen behandelten die Nachtcafé-Gäste an den Montagabenden in der Dreikönigskirche in der Neustadt.

Von gä