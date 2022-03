Dresden

Ein Wagen, vollgepackt mit Instrumenten, steht auf der Kinderonkologie im Dresdner Uniklinikum. Als ein Vater vorbeiläuft, streichen die Finger im Vorbeigehen über die Saiten der Ukulele, die ganz oben liegt. Diese Szene erlebte Musiktherapeutin Julia Grützner kürzlich während ihrer Arbeit. Dies habe ihr mal wieder gezeigt, wie verlockend Musik sein kann.

Ausprobieren wollen fast alle

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Martina Bäßler bieten sie die Musiktherapie seit 15 Jahren krebskranken Kindern und Jugendlichen sowohl auf Station im Uniklinikum als auch ambulant im Haus des Vereins Sonnenstrahl an. Auch in der Neurologie und auf der Frühgeborenen-Station sind sie unterwegs. „Wir stehen dabei immer in Kontakt mit den Psychologinnen und wägen vorher ab, bei welchen Patienten wir uns vorstellen und bei welchen nicht. Niemand wird zum Musizieren gezwungen“, sagt Julia Grützner. Aber ausprobieren wollen es fast alle.

Auch Tim hatte sich seinerzeit am Instrumentenwagen bedient. Damals war er zehn Jahre alt und lag mit einem bösartigen Tumor, einem Lymphom, in der Klinik. „Es war ein schönes Erlebnis und hat gut vom Klinikalltag abgelenkt“, erzählt er. Viele Erinnerungen habe er an die Zeit jedoch nicht mehr. Seine Mutter Peggy dafür umso mehr. „Es fing an mit Armschmerzen“, erinnert sie sich. Damals schob sie es noch auf Wachstumsschmerzen oder den Sportunterricht. Doch die Schmerzen gingen nicht weg und dazu kam eine Beule am Kopf. „Wir hatten das große Glück, dass unser Kinderarzt die Sache sehr ernst genommen hat“, berichtet die zweifache Mutter. Er ordnete einen Bluttest an, die Ergebnisse waren auffällig. Ein MRT brachte schließlich die Diagnose, mit der niemand gerechnet hat. „Der bösartigste Tumor seiner Art. Wir wussten, wenn die Therapie nicht anschlägt oder der Tumor danach innerhalb eines Jahres zurückkehrt, hat Tim keine Chance“, erzählt Peggy und kämpft mit den Tränen.

Musikzimmer im Haus Sonnenstrahl

Doch die Tränen trocknen mittlerweile schneller, denn Tim sitzt gesund und fit neben ihr. Er hat die Therapie überstanden und den Krebs besiegt – und ein Hobby gewonnen. Denn damals hat er sich gemeinsam mit seiner Schwester, die ihn ab und an besuchen durfte, in der Musiktherapie ausgetobt. Das ganze Bett lag voll mit Instrumenten, erinnert sich Mutter Peggy. Die Schlaginstrumente hatten es Tim besonders angetan und mittlerweile spielt er sogar Schlagzeug. Damit habe er in der fünften Klasse, direkt nach der Erkrankung, angefangen.

„Das Schönste ist, wenn Spielfreude entsteht“, sagt Martina Bäßler über ihre Arbeit. Mit den Instrumenten wollen sie den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit bieten, sich Gehör zu verschaffen und sich auszudrücken. In der Regel verbringen sie 45 Minuten bis eine Stunde am Bett der jungen Patienten. Sind sie mobil, gehen sie auch mal zu einem Klavier. Seit November 2015 gibt es auch ein Musikzimmer im Haus des Sonnenstrahl-Vereins. „Durch die spezielle Bestrahlung am Uniklinikum kommen viele Familien von großen Entfernungen für die Therapie angereist und wohnen bei uns. In dieser Zeit können die Patienten und auch die Geschwister die Musiktherapie ambulant nutzen“, berichtet Julia Grützner.

Spenden sammeln bei Benefizkonzert

Der Verein Sonnenstrahl ist es auch, der vor 15 Jahren das nötige Geld zusammenkratzte, um das Projekt zu starten. Heute betreuen die beiden Therapeutinnen rund 100 Patienten pro Jahr und decken 49 Stunden in der Woche ab. Der Verein bezahlt die Personalkosten für 26 Stunden, den Rest übernimmt das Uniklinikum. Krankenkassen un­terstützen die Therapie bisher nicht. Um die Musiktherapie weiterhin anbieten zu können, braucht es Spenden. Und die will der Verein im Rahmen eines Benefizkonzertes am 18. März in der Kreuzkirche sammeln. Dort tritt der Kreuzchor gemeinsam mit jungen Musikern des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik auf. Erklingen sollen Werke von Georg Friedrich Händel, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach und weiteren Komponisten. Los geht es um 19 Uhr, Karten gibt es in drei unterschiedlichen Kategorien: Ein Platz im Seitenschiff kostet 14 Euro, auf der Empore 17 Eu­ro und im Mittelschiff 20 Euro.

Mit dem gesammelten Geld können die Personalkosten weiterhin gedeckt und, wenn nötig, neue Instrumente angeschafft werden. Wenn es nach Martina Bäßler ginge, wäre die Musiktherapie längst Standard in den Kliniken. Auch ihre Kollegin ist von dem Nutzen überzeugt: „Musik- und Kunsttherapien unterstützen den ganzheitlichen Ansatz, krebskranke Kinder zu behandeln. Nicht nur Bestrahlung und Chemotherapie gehören zur Therapie – auch die Seele braucht Zuwendung.“

Tickets gibt es nur über den Sonnenstrahl e. V. entweder online unter www.sonnenstrahl-ev.org oder telefonisch unter Tel. 0351 31 58 39 00.

Von Lisa-Marie Leuteritz