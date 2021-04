Dresdner Musikschule mauert Zeitzeugnisse für Nachfahren ein

Dresden

​Eine Klaviertaste, Grundrisse, Fotos, eine Tageszeitung, Briefe und natürlich eine Bibel samt Holzkreuz – diese Dinge sind in der Kapsel der Musikschule Goldenes Lamm gelandet. Gemeinsam mit mit Barbara Klepsch (CDU), Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus, hat Musikschulleiter Daniel Scheufler die Kapsel für nachfolgende Generationen eingemauert.

Die feierliche Grundsteinlegung ist der symbolische Start für den Neubau der Musikschule. Denn eigentlich rollen die Bagger schon seit Anfang März, auch die erste Baugrube ist bereits ausgehoben. Aber Corona hat allen – mal wieder – einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Am liebsten hätten wir ein großes Fest mit allen Schülern, Lehrern und Nachbarn gefeiert“, sagt Daniel Scheufler. Stattdessen stehen nur eine Handvoll Verantwortliche um die gestapelten Steine herum.

Der Musikschulleiter nutzt den kleinen Festakt, um in die Vergangenheit zu blicken: „Vor zehn Jahren hat die Idee eines neuen Gebäudes für unsere Musikschule als Luftschloss begonnen.“ 2011 haben sie die ersten Entwürfe gezeichnet und sind schließlich drei Jahre später mit ihrem „Luftschloss“ an die Öffentlichkeit gegangen. Denn ohne Spenden sei diese Idee nicht realisierbar. Kommunale Fördermittel gibt es nicht. Die Musikschule „Goldenes Lamm“ ist privat und steht allen Menschen offen, egal ob religiös oder nicht. Außerdem ist es ein Anliegen, auch den Menschen Unterricht anzubieten, die sich das normalerweise nicht leisten könnten. Spenden eintreiben ist also kein Neuland für die Schule gewesen. Das Ausmaß aber schon.

So soll das neue Gebäude der Musikschule aussehen. Quelle: Lale Lommatzsch & Hans Boettcher

„Dreieinhalb Millionen Euro brauchten wir für unseren Traum von einem Haus“, erzählt Daniel Scheufler. Mittlerweile sind stolze zwei Millionen Euro an Spenden zusammengekommen, eine Million haben sie in Form eines Darlehens zur Verfügung. Die Bauarbeiten haben zwar schon begonnen, es fehlen aber noch 500 000 Euro, wie Scheufler zugibt. „Wenn diese durch Spenden nicht zusammenkommen, hilft uns die Ostsächsische Sparkasse mit einem weiteren Darlehen aus“, sagt er.

In dem neuen Gebäude soll es für die mittlerweile 1100 Schüler eine große Aula geben, einen Seminarraum, neun Unterrichtsräume, einen Tanzsaal mit Umkleiden und vieles mehr. Auf 670 Quadratmeter kann dann musiziert und getanzt werden – vorausgesetzt, die Pandemie und der damit verbundene Onlineunterricht haben dann ein Ende.

Von Lisa-Marie Leuteritz