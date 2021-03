Dresden

Starkes Zeichen in einer Zeit, in der die Musikschulen weitgehend geschlossen bleiben müssen: An der Leipziger Straße starten die Arbeiten am Neubau für die Musikschule „Goldenes Lamm“. Der offizielle erste Spatenstich fällt Corona zum Opfer. Aber die Verantwortlichen der Musikschule hoffen auf eine feierliche Grundsteinlegung nach Ostern.

Vor zwölf Jahren waren es noch 15 Schüler. Jetzt erhalten über 1000 Dresdner aller Altersklassen in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde Dresden Musikunterricht. Als Jazzpianist und Komponist Daniel Scheufler den gemeinnützigen Verein „Musikschule Goldenes Lamm“ als Arbeitsbereich der Gemeinde gegründet hat, hätte er nie mit so viel Zulauf gerechnet, erzählt er.

Kurse gegen Vereinsamung im Alter

Die private Musikschule bietet musikalische und tänzerische Bildung auch für Menschen an, die sich den Unterricht finanziell nicht leisten können. Patenschaften, ein Spendentopf sowie eine Förderung des Freistaats zur Deckung der Personalkosten von 45 Musiklehrern tragen dazu bei, dass die Gebühren niedrig gehalten werden können.

Als erste Musikschule Dresdens hat der Verein einen eigenen Fachbereich für Musikgeragogik gegründet, der sich mit musikalischer Bildung im Alter beschäftigt und so der Vereinsamung entgegenwirken soll. Der Fachbereich bietet Kurse für Senioren an. Wer an der Musikschule an der Leipziger Straße 220 in Pieschen lernen will, muss nicht Mitglied der Kirchgemeinde sein. Aktuell liegt die Zahl der Gemeindemitglieder, die an der Musikschule Unterricht erhalten, bei unter zehn Prozent.

Wegen der stark gewachsenen Schülerzahl ist seit längerer Zeit ein neues Gebäude geplant, das den Anforderungen und Bedürfnissen von zeitgemäßem Musik- und Tanzunterricht entspricht. „Da wir keine kommunalen Fördermittel bekommen, sind wir auf Spenden angewiesen“, erklärt der Musikschulleiter. „Auch den Neubau müssen wir komplett mit Spendenmitteln realisieren.“ Um langfristig die Zukunft der Musikschule zu sichern, gibt es inzwischen einen Förderverein, der sich auch an Alumni – also ehemalige Musikschüler – wendet. Federführend ist dort Samuel Rösch aktiv, Gewinner der Castingshow „The Voice of Germany“ und selbst ehemaliger Schüler der Musikschule Goldenes Lamm.

In dieser Woche beginnen die Bauarbeiten für das neue Schulgebäude am Goldenen Lamm. Wegen der Coronasituation verzichtet die Musikschule auf einen ersten offiziellen Spatenstich, hofft aber auf eine feierliche Grundsteinlegung nach Ostern. „Nachdem wir im vergangenen März die Baugenehmigung erhalten haben, sind wir sofort in die Finanzierungsrunde gestartet und haben den Bau ausgeschrieben“, erinnert sich Scheufler. Drei Unternehmen aus der Region hätten Angebote abgegeben. Die Musikschule habe den Bauauftrag an die „Otto Quast Bauunternehmen Radeburg GmbH“ als Generalunternehmer vergeben.

90 Prozent der Schüler werden virtuell unterrichtet

Die Baukosten von rund 3,5 Millionen Euro werden durch bis jetzt eingegangene Spenden von über zwei Millionen Euro gedeckt. Darunter sind Großspenden von der hessischen Friedhelm-Loh-Group über die Stiftung Wertestarter Berlin bis hin zur gemeinnützigen Siegerland-Stiftung. Die restliche Summe komme teilweise über zinslose Darlehen von Stiftungen oder auch Privatpersonen sowie über weitere noch zu erwirtschaftende Spendenbeträge zusammen. Für einen Restbetrag habe die Ostsächsische Sparkasse Dresden ihre Zusage gegeben.

„Natürlich wäre es am besten, wenn wir diesen Kredit erst gar nicht mehr benötigen würden. Aber es ist schwierig, in einer Zeit in Kultur zu investieren, in der man nicht weiß, wann und wie es wieder ‚normal‘ zugehen wird“, sagt der Schulleiter. Die Musikschüler würden der Musikschule aber auch im Lockdown treu bleiben. Obwohl Präsenz-Musikunterricht nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt ist. „Aktuell können wir über 90 Prozent der Schüler unterrichten, wenn auch nur virtuell. Umso mehr freuen wir uns alle auf ein wunderschönes neues Musikschulgebäude, in dem wir uns dann wieder live zum Unterricht und zu Konzerten treffen werden“, sagt Daniel Scheufler.

