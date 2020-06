Dresdner Musikgeschäft Opus 61 schließt nach 17 Jahren

Dresden

Der auf Klassik, Jazz und Weltmusik spezialisierte Plattenladen „Opus 61“ auf der Bautzner Str. 6 in der Neustadt schließt nach rund 17 Jahren Geschäftstätigkeit in Dresden am 20. Juni 2020.

Bis 2016 war Opus 61 an der Wallstraße in der Altstadt die erste Adresse für CDs, DVDs und Noten – samt fachkundiger Beratung durch speziell in diesem Bereich kundige Mitarbeiter und Auszubildende, die Geschäftsführerin Susanne Paulus in den Beruf des Musikfachhändlers einführte. In dem großen Laden fanden auch regelmäßig Veranstaltungen statt: Klassik-Stars wie die King’s Singers, Anne-Sophie Mutter oder Herbert Blomstedt konnte man hautnah erleben, Peter Kopp sang mit seinem Vocal-Concert live und Ragna Schirmer spielte Klavier - der Plattenladen war auch ein kultureller Mittelpunkt in der Stadt und brachte Musikliebhaberinnen und –liebhaber zusammen.

Anzeige

Dass die Branche sich allerdings im Tonträgerbereich seit Jahren – in der Popmusik bereits rasand und umfassend, in der Klassik eher schleichend – auf den Versandhandel ebenso wie auf die digitale Ebene der Streams und Online-HiFi-Angebote verlagerte, sind zwei wesentliche Gründe dafür, dass sich das Geschäft nicht mehr erfolgreich betreiben lässt.

Weitere DNN+ Artikel

Ausverkauf mit Preisnachlässen

Bereits 2015 war an der Wallstraße Schluss, doch ein Investor sorgte damals im letzten Moment dafür, dass Opus 61 an einer neuen Adresse in der Neustadt, in einem kleinen aber feinen Ladengeschäft weiterbestehen konnte. Covid-19 sorgte dann dafür, dass die wenigen Stammkunden, die dem Laden gefolgt waren, auch noch ausblieben, zudem gab es in der letzten Zeit immer mehr Schwierigkeiten mit Lieferwegen und Engpässen, da auch die Labels und Plattenfirmen in ihren Umstrukturierungen lieber den großen Versandhändlern den Teppich ausbreiteten als einem kleinen Laden in der Dresdner Neustadt.

Geschäftsführerin Susanne Paulus blickt somit wehmütig, aber auch realistisch auf die letzten vor ihr liegenden Tage im „Opus 61“: „Wir verabschieden uns schweren Herzens und mit großem Bedauern, blicken aber gleichwohl auf ereignisreiche und erfüllende Jahre zurück. Die vielen anregenden Gespräche mit unserer Kundschaft werden wir sehr vermissen.“

In den verbleibenden zwei Wochen wird ein Ausverkauf mit Preisnachlässen veranstaltet. Bis zum 20.6.2020 ist Opus 61 zu den üblichen Zeiten geöffnet, dann ist der Laden für immer geschlossen.

• Website: http://www.opus61-dresden.de

Von Sascha Hartmann