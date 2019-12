Dresden

Über die Feiertage entleeren die Mitarbeiter der in Dresden tätigen Entsorgungsunternehmen die Abfalltonnen zu geänderten Zeiten. Grundstückseigentümer müssen sich deshalb informieren, wann welche Unternehmen bei ihnen tätig werden. Fest steht jedoch für das gesamte Stadtgebiet, dass die Tonnen am zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr nicht abgeholt werden.

Auch die Wertstoffhöfe und die Annahmestellen für Grünabfälle, Sperrmüll, Altholz sowie der Soziale Möbeldienst öffnen vom 23. Dezember bis zum 4. Januar zu anderen Zeiten. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bleiben sie alle geschlossen, ebenfalls am 29. Dezember und am Neujahrstag.

Da an Weihnachten und Silvester viel Papiermüll und Altglas anfällt, sind die Wertstoffcontainer bekanntermaßen nach den Feiertagen stark frequentiert. Sollte es vorkommen, dass diese voll sind, müssen die Dresdner Papier, Pappe, Glasflaschen und Konservengläser zu Hause zwischenlagern. Das Ablegen auf oder neben den Containern ist nicht erlaubt, informiert die Stadtverwaltung.

Internet: www.dresden.de/abfall

Zu den veränderten Abfuhrterminen wird auf den Seiten www.dresden.de/abfuhrkalender und www.dresden.de/stadtplan/abfall informiert.

Von DNN