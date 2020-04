Bereit zum Abflug: Dresdner Mission Lifeline will hunderte Kinder aus Elendslager Moria evakuieren

Dresden/Lesbos

167 Menschen teilen sich eine Toilette, 242 Menschen eine Dusche und mehr als 1000 Menschen einen Wasserhahn: Die Zustände im Geflüchtetenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind katastrophal. Seit vergangene Woche die ersten Coronainfektionen in Camps auf den ägäischen Inseln bestätigt wurden, steigt die Angst vor einer humanitären Katastrophe auf dem Gelände eines ehemaligen Militärhospitals, das mittlerweile von rund 20 000 Menschen bewohnt wird. Ursprünglich wurde das Camp als Übergangslösung für maximal 3000 Geflüchtete errichtet.

Deutschland und sieben weitere EU-Staaten hatten sich im März dazu bereit erklärt, die bereits lange diskutierten Pläne der EU-Kommission umzusetzen und zumindest 1500 Kinder und Jugendliche aus Moria aufzunehmen. Stand heute wurde bis jetzt noch kein einziges Kind nach Deutschland gebracht – aus Angst, bei der drohenden Überlastung des Gesundheitssystems möglicherweise infizierte Menschen ins Land zu holen.„In einem ersten Schritt“ sollen „sehr zeitnah bis zu 50 unbegleitete Minderjährige zur Entlastung der griechischen Inseln“ in Deutschland aufgenommen werden, verkündete Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) jetzt am Mittwoch.

Tropfen auf den heißen Stein

Für die Dresdner Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline ist diese Zahl angesichts der Lage in den Camps eine Farce: ‚‚ Moria ist ein brennendes Haus, aus dem die Leute sofort rausgeholt werden müssen”, sagt Axel Steier, Gründer und Sprecher der Organisation. ‚‚Social Distancing” und die Umsetzung wirksamer Hygienestandards zur Vorbeugung von Krankheiten in den griechischen Flüchtlingscamps seien utopisch.

Zu viele Menschen leben auf zu engem Raum, weshalb sich die überfüllten Camps auf griechischem Boden bei einem Corona-Ausbruch für bereits kranke, geschwächte und alte Menschen in eine Todesfalle verwandeln könnten.

8000 Kindern leben nach Schätzungen verschiedener Hilfsorganisationen alleine in Moria. Quelle: Lars Hermes/Mission Lifeline

Der Dresdner Sven Wegner ist seit vier Wochen als Teil eines Erkundungsteams der Mission Lifeline auf den ägäischen Inseln unterwegs und befürchtet neben einem Massensterben eine Eskalation, sollte sich das Coronavirus in den Camps ausbreiten und die griechische Polizei eine Fluchtreaktion der Bewohner verhindern. „Momentan ist die Stimmung hier durch den coronabedingten Shutdown sehr angespannt“, berichtet der Journalist.

Aufgrund des Zögerns von Seiten der EU und Bundesregierung beschloss die Mission Lifeline vor wenigen Wochen, die Evakuierung der Campbewohner selbst in die Hand zu nehmen. In kürzester Zeit kamen über 55 000 Euro an Spendengeldern zusammen, um besonders schutzbedürftige Personen sofort auszufliegen. Mehrere Gemeinden, Städte und Politiker in Deutschland verkündeten öffentlich, Menschen aus Moria trotz strenger Quarantänebestimmungen aufzunehmen. Doch mit den beiden bislang finanzierten Flügen könnten maximal 300 Personen evakuiert werden.

Ein Tropfen auf dem heißen Stein bei rund 8000 Kindern, die nach Schätzungen verschiedener Hilfsorganisationen alleine in Moria leben. Ausgewählt für eine Evakuierung würden die Menschen nach Kriterien verschiedener Organisationen vor Ort, darunter federführend das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ( UNHCR).

Der Strom reißt nicht ab

Die Verhandlungen mit einem griechischen Flugdienstleister seien mittlerweile soweit fortgeschritten, dass der Mission Lifeline aktuell nur noch eine endgültige Bestätigung der griechischen und deutschen Behörden fehle, um sich nicht für die Einschleusung von Ausländern schuldig zu machen. Eine erfolgreiche Genehmigung von Start- und Landeerlaubnis könnte als Präzedenzfall zum Startschuss für weitere Evakuierungsflüge dienen: ‚‚Wir werden weiter für Flüge sammeln. Jeder Euro und damit jede Maschine wird Leben retten”, betont Lifeline-Sprecher Steier. Wie viele Flüge schlussendlich dafür notwendig sind, ist kaum absehbar: Noch immer kommen neue Schlauchboote mit Geflüchteten auf den griechischen Inseln an.

Von Aaron Wörz