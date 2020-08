Dresden

„Das Leben ist wie ’ne Tür. Musste durch“, lautet ein alter Spruch, der auch jenen bekannt sein könnte, die nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen wie ein SEK-Mann. Von einer Tür waren nun wiederum zwei Dresdner Maler derart fasziniert, dass der eine sie malte und der andere sie kaufte. Als Gotthardt Kuehl im Sommer 1893 in Lüdingworth (heute ein Stadtteil von Cuxhaven) weilt, verewigt er eine kunstvolle Haustür auf einem alten Bauernhaus auf einem Ölgemälde.

Und als dann 1902 Franz Gustav Hochmann in dieser Ecke des Kaiserreichs am Gestade der Nordsee weilt, bekommt er die Information, dass das Haus mit der Tür von 1711 einem Neubau weichen soll, denn die Familie von Seht, der das Gebäude gehört, hat Lust auf was Neues. Hochmann will die Tür kaufen – und hat Erfolg, der Leserschaft der Cuxhaven-Döser-Zeitung“ wird vermeldet: „Die alte kunstvoll geschnitzte Holzthür des jetzt durch einen Neubau ersetzten alten Wohnhauses des Herrn von Seht hier, kaufte heute ein Kunstmaler aus Dresden, welcher augenblicklich als Kurgast in Altenbruch weilt, für 200 Mark.“

Künstler weitgehend in Vergessenheit geraten

Die Tür wanderte nicht ins Museum, „obgleich sie ein Schatz für solches gewesen wäre“, sondern mutierte zum zentralen Schmuckelement einer Villa, die Hochmann und seine Frau sich 1906 im Dresdner Vorort Kleinzschachwitz erbauen ließen, wobei über der Tür vom Architekten Christian Gottfried Schramm um einen neobarocken Schmuckgiebel ergänzt wurde.

Den Türrahmen ziert eine Inschrift: „A. von Seth – Lüdingworth – Anno 1711 – 1906“, im Namen Seht wurden also die Wechstaben „h“ und „t“ verbuchselt“, was ein „reizvoller Irrtum“ sei, wie der Kleinzschachwitzer Stadtteilhistoriker Gert Scykalka in seiner Monografie über Hochmann festhält.

Die Villa von Ida und Franz Hochmann nach der Fertigstellung 1906. Quelle: Saxonia Verlag

Scykalka zeichnet in diesem ungemein reich illustrierten Werk den Lebensweg eines Künstlers nach, dessen Namen zwar heute eine Straße im Stadtteil Leubnitz-Neuostra trägt (Buchtitel), der aber gleichwohl weitgehend in Vergessenheit geraten ist, obwohl der Künstler einst vielfache Ehrungen und Auszeichnungen erhielt, so Goldene Medaillen in London 1889 und München 1894, sowie Silberne Medaillen in Dresden 1882, 1894, London 1884 und Melbourne 1888. Spezialisiert war er auf Tier- und Landschaftsdarstellungen, schon früh wurde ihm bescheinigt: „Dieser Künstler hat sich nicht allein mit eifriger Beobachtung in die Thierseele vertieft, er hat auch die Stimmung der Landschaft, das Gebahren der Menschen mit lebendiger Wahrheit zu bannen gelernt.“ Und in einem späteren Zeitungsartikel der Dresdner Nachrichten vom 8. Juni 1929 wird vermerkt: „Sein naturalistisches Bild ,Frühling mit Schweinen’ machte ihn sehr bekannt und brachte ihm den Namen ,Schweinefranzel’ ein.“

In der Kleinzschachwitzer Villa mit der aus dem Norden gen Mitteldeutschland verpflanzten Tür wohnen heute der 81-jährige Enkel und Arzt Rainer Hochmann mit seiner Frau samt Urenkel und Ururenkel. Das Arztehepaar ermöglichte Scykalka den Zugang zum bis dato unberührten Nachlass des Künstlers, über den ein anderer Maler namens Franz Hein in seinen 1924 erschienenen Buch einst anmerkte: „Eine bunte Gruppe hatte sich an unserem Tisch zusammengefunden, deren Reichtum an Einzelart wir erst allmählich kennen lernten. Das Haupt war der Dresdner Tiermaler Hochmann, ein heißblütiger, aber gutmütiger Riese von einer derben sächsischen Schlagfertigkeit in jedem Sinne, dem eine gute künstlerische Laufbahn gesichert schien“.

Der Künstler war zeitlebens viel unterwegs

Datierte Zeichnungen und Skizzen, oft mit Ortsangaben, Briefe, Zeitungsartikel, beschriftete Fotos von Gemälden, Urkunden, und Tagebuchaufzeichnungen von Hochmann, aber auch Lithografien und Grafiken befreundeter Maler, darunter eine von Robert Sterl, galt es auszuwerten. Fast zehn Jahre lang erforschte Scykalka das Leben des Malers, recherchierte in Archiven, Bibliotheken, korrespondierte mit Museen, Galerien und Auktionshäusern. Sorgfältig wägt er die Quellen ab, hält so etwa fest, dass es keine belastbaren Dokumente gibt, die belegen würden, dass Hochmann die Goppelner Malerschule besuchte.

Vermittelt wird, dass der am 17. Januar 1861 in Dresden geborene Hochmann gut herumkam. Er studierte nicht nur in Weimar, München und Karlsruhe, sondern lebte zeitweise auch in Berlin und Stuttgart, reiste nach Italien, Holland und Frankreich und wirkte in diversen Künstlerkolonien (Ahrenshoop, Cuxhaven, Willingshausen) mit. Letztlich kehrte Hochmann immer wieder in die alte Heimat zurückkehrte, allenfalls „zum Hängen“ seiner Bilder in Ausstellungen andernorts war er schließlich noch unterwegs. Und dann ab 1915 an der Ostfront als Kriegsmaler im Ersten Weltkrieg, in dem er u.a. beabsichtigte, „einen Cyklus großer Bilder zu malen, worin ich schildern will, wie die Russen in Ostpreußen und Polen gehaust haben...“

Ausgesprochen kühles Verhältnis zu Gotthardt Kuehl

Wie man erfährt, gingen die Geschäfte bereits vor 1914 schlecht, im Tagebuch vermerkt seine Frau Ida, dass ihr Mann trotz guter Rezensionen nicht viel verkaufte. An sich war Hochmann gut vernetzt, so wurde er vom jüdischen Fabrikanten Max Cassirer zeitweise unterstützt oder pflegte etwa eine lebenslange Freundschaft mit Carl Bantzer, dem Spiritus rector der Goppelner Malerschule. 1899 wurde Hochmann den Vorstand des „Vereins bildender Künstler Dresdens“ berufen, ein Jahr später übernahm er den Vorsitz des Vereins. Aber ausgerechnet zu Gotthardt Kuehl, der 1895 zum Professor an der Dresdner Kunstakademie angetreten hatte, war das Verhältnis offenbar sehr schlecht. Erst recht groß war die Not in Krieg und Nachkriegszeit, das ererbte Geldvermögen von Ida Hochmann verliert seinen Wert im Zuge der um sich greifenden Inflation. In den 1930er-Jahren widmete sich Hochmann verstärkt seiner Heimatstadt, malte u. a. Schloss Pillnitz und die Schifferkirche „Maria am Wasser“.

Hosterwitzer Kirche „Maria am Wasser“, Franz Gustav Hochmann, 1935. Quelle: Saxonia Verlag

Weit über hundert Werke hat Hochmann nachweisbar geschaffen (darunter auch Milieustudien, Porträts und Städteansichten), ein Werkverzeichnis gibt Auskunft welche und ob sich von ihnen eine Abbildung in welcher Form auch immer erhalten hat. So gibt es zahlreiche Fotos von Gemälden, die Hochmanns Bildnisse aus der Zeit in der Künstlerkolonie Willingshausen dokumentieren. Fast alle dieser Porträts sind heute nicht mehr nachweisbar, aber die Fotos belegen immerhin, dass Hochmann enge Kontakte zu den Menschen in der damals noch sehr unberührten und traditionellen Ecke Hessens gepflegt haben muss. Bereitwillig ließen sich sogar ältere Frauen der Schwälmer Bauernschaft samt traditionellem Kopfschmuck porträtieren.

Noch 1935 reist Hochmann nach Stade und einmal mehr nach Willingshausen. Wieder zurück in Dresden, erkrankt er an einer Lungenentzündung und stirbt am 19. Oktober im Krankenhaus in der Johannstadt. Beerdigt wurde er auf dem Trinitatiskirchhof, wie verheißt ein alter Trauerspruch doch: Der Tod öffnet unbekannte Türen.“ Erst in der Sterbeurkunde wurde zur allgemeinen Verblüffung enthüllt, dass das Ehepaar Hochmann geschieden war, „warum auch immer“, wie Sczkalka in seiner gut lesbaren Darstellung schreibt. Überliefert ist diesbezüglich nichts, bis zum Ableben hatten der Künstler und seine Frau gemeinsam in ihrem Haus gelebt.

Gert Scykalka: Hochmannweg. Ein Dresdner Maler zog hinaus … Das Buch ist im Selbstverlag erschienen, Satz und Layout entstanden im SV Saxonia Verlag für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH, 128 Seiten, 220 Abb., 27,50 Euro, ISBN: 978-3-00-064968-4

Das Buch ist auch über den Autor Gert Scykalka erhältlich, über scykalka@web.de

Von Christian Ruf