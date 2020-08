Dresden

Im Luftbad Dölzschen versprechen ab sofort nur noch die Duschen Abkühlung. Denn wie die Dresdner Bäder GmbH mitteilte, ist das Schwimmbecken des Luftbades ab Dienstag von behördlicher Seite gesperrt. Der Grund: Mangelnde Wasserqualität.

Fehlende Wasseraufbereitungsanlage

„Es handelt sich um ein sehr altes Steinbecken, das keine Wasseraufbereitungsanlage hat“, erklärt Silke Hoppe, Pressesprecherin der Dresdner Bäder. Stattdessen werde in dem Dölzschener Bad per Hand chloriert. Zusammen mit der andauernden Hitzeperiode führe die fehlende Anlage derzeit zu einer Wasserqualität, welche die gesetzlich festgelegten Parameter nicht mehr erfüllt. Das hätten die letzten Wasserproben ergeben.

Behördliche Anordnung

Die Aufforderung zur Sperrung des 600 Quadratmeter großen Beckens mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich haben die Dresdner Bäder am Montag vom Gesundheitsamt erhalten, wie Hoppe sagt. Bis zur Sperrung konnten die Besucher noch in der 50 Meter langen Anlage schwimmen.

Nutzung des Beckens erst wieder 2021 möglich

Die Nutzung des Beckens ist laut Pressesprecherin Silke Hoppe erst wieder im nächsten Jahr möglich. Um das Schwimmbad in dieser Saison wieder öffnen zu können, müsste ein 8000 Kubikmeter Wasser komplett ausgestauscht werden. Die dafür notwendigen Arbeiten und die anschließend vorgeschriebene Wasserprobe würden mindestens zwei Wochen in Anspruch nehmen, heißt es in einer Erklärung der Dresdner Bäder. Bis zum voraussichtlichen Saisonende am 6. September stünde das Becken demnach im besten Fall nur noch für eine Woche zur Verfügung.

Kostenfreie Nutzung bis Saisonende

Das Areal des Luftbades bleibt dennoch geöffnet. Bis zum Saisonabschluss können Dresdner die reine FKK-Anlage kostenfrei zum Sonnen und Entspannen besuchen. Wer sich abkühlen möchte, kann die Duschen nutzen. Kinder können sich zudem nach wie vor auf dem Wasser- und Außenspielplatz austoben.

Das Freibad Dölzschen oberhalb des Plauenschen Grundes eröffnete bereits im Jahr 1870 – angeregt von einem Naturheilverein. Damals präsentierte es sich noch als reines Luftbad ohne Schwimmbecken. Am Sonntag vergangener Woche zählte das Bad laut Silke Hoppe noch 408 Besucher.

FKK-Luftbad Dölzschen: Luftbadstraße 31, bis 6. September täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr, Tel. 0351/4116260, Eintritt kostenfrei

