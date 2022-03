Dresden

„Ich war leer und traurig. Wenn ich was getrunken hatte, war ich fröhlicher“, sagte am Mittwoch die Angeklagte im Dresdner Landgericht. So fröhlich kann sie das Trinken nicht gemacht haben. Vor einen halben Jahr hatte sie angetütert eine Kurzschlussreaktion, die sie in U-Haft und jetzt wegen versuchten Totschlags auf die Anklagebank brachte.

Am 19. September 2021 war sie mitten in der Nacht betrunken, aber mit einem großen Küchenmesser bewaffnet, ins Auto gestiegen, zu ihrem Ex-Freund gefahren, hatte die Scheibe der Haustür eingeschlagen und dann die Wohnungstür des Mannes eingetreten. Als der aus dem Bett in den Flur kam, stürmte sie mit den Worten „Ich stech dich ab“ auf ihn los und stach mit dem Messer in Richtung seines Bauches. Der Ex-Freund konnte ausweichen, sie versuchte es erneut, er schlug ihr das Messer aus der Hand, sie schlug auf ihn ein, drehte sich um, ging, stieg in ihr Auto und fuhr weg.

Eine Beziehung voller Sex, Drugs, Rock & Roll

„Zu Hause habe ich mich auf den Balkon gesetzt, eine Zigarette geraucht und bin dann zu meiner Tochter und ins Bett gegangen. Dann klopfte die Polizei.“ Der Mann war glücklicherweise nur leicht verletzt worden und hatte den Notruf gewählt.

Die 38-Jährige räumte die Vorwürfe ein: „Ich wollte ihn umbringen. Ich habe einen solchen Hass auf ihn entwickelt.“ Nur warum, erschloss sich nicht so richtig. Die beiden hatten einige Jahre zusammengelebt. Motto: „Sex, Drugs, Rock & Roll.“ 2016 trennte sie sich wegen der Drogen von ihm. „Ich wollte mit Crystal aufhören, er nicht wirklich.“

Er habe immer wieder versucht, Kontakt zu knüpfen, das habe sie genervt, erzählte sie. Dazu kamen Probleme auf Arbeit, sie verlor den Job, eine neue Beziehung ging in die Brüche und die Angeklagte, psychisch wohl nicht sehr stabil, begann zu trinken. Zwei Flaschen Sekt pro Tag, dazu Eierlikör.

Das Motiv bleibt verschwommen

Irgendwie knüpften die beiden wieder Kontakt. Aber nur freundschaftlich, dass betonte sie immer wieder. Am Tattag trank sie reichlich und bat ihn dann per SMS um einen Joint – ihr sei danach gewesen.

Er habe ihr geschrieben, dass er ihr etwas in den Briefkasten legen würde und sie mit „Naturalien“ bezahlen könne, erklärte die 38-Jährige. Das habe sie empört. „Ich war sauer, enttäuscht und wütend, vor allem auf mich, weil ich ihm geglaubt habe. Dabei ging es ihm immer nur um Sex.“ Sie trank weiter und fuhr dann zu ihm.

So ganz verstehen konnte man ihr Motiv nicht. War sie sauer, weil er ihr doch keinen Joint in den Briefkasten gelegt hatte oder weil er Sex wollte? Hat er das wirklich gefordert? Die Nachricht mit der Bezahlung in Naturalien ist nicht auffindbar und an jenem Abend lag er nicht allein, sondern mit seiner Freundin im Bett. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler