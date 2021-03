Dresden

Seit Monaten sehen viele Schaufenster in Dresdens Innenstadt gleich aus. An den meisten Scheiben kleben dicke Sticker mit Hinweisen auf Online-Angebote.

Doch am Montagabend regt sich was: Etliche Schaufenster in Dresden, darunter die der Thalia-Filialen werden rot leuchten. Ebenso die Altmarktgalerie. Hier verweisen Infoaufkleber an den Türen auf eine Initiative, die unter anderem „Öffnungsstrategie statt Endlos-Lockdown“ fordert.

Die Buchhandlungen und das Einkaufszentrum beteiligen sich an der bundesweiten Lichtaktion „Die Stadt lebt“. Dazu ruft die Initiative „Das Leben gehört ins Zentrum“ auf. Die teilnehmenden Händler wollen sich für lebendige Innenstädte und eine handelsfreundliche Corona-Politik einsetzen, heißt es in der Pressemitteilung der Initiative.

Sobald es am Abend dunkel wird, soll die Beleuchtung der Schaufenster durch rotes Licht ersetzt werden. Dies symbolisiere, dass die Geschäfte bedroht seien und demonstriere gleichzeitig die Präsenz und Bedeutung der Läden, schreiben die Verantwortlichen der Initiative.

Sie fordern eine Wiedereröffnung zum 8. März und wollen ihre Forderungen „sehr bald“ auch mit einem eigenen Öffnungskonzept untermauern.

Click & Collect reicht nicht aus

Eine Dresdner Thalia-Mitarbeiterin schreibt im Namen der Innenstadthändler, dass diese schon seit Jahren gegen den zunehmenden Besucher- und Kundenschwund in den Fußgängerzonen und gegen den zunehmenden Onlinehandel kämpfen würden. Die aktuellen Pandemiebestimmungen bedrohten nun sogar die Existenz vieler Händler sowie die Attraktivität der Innenstädte, heißt es weiter. Zwar gebe es bereits Möglichkeiten, wie Click & Collect, doch es sei mehr nötig, um den Kunden den Ernst der Lage begreifbar zu machen. Die Lichtaktion soll nun dazu beitragen, die Probleme sichtbarer zu machen.

Die Aktion ist laut Initiative bewusst am Anfang der ersten Märzwoche geplant, „damit die Ministerpräsidenten-Konferenz unser Anliegen bei ihrer nächsten Beratung deutlich vor Augen hat.“

