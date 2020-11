Dresden

Wer derzeit durch die Dresdner Neustadt läuft, muss aufpassen, dass er nicht über Schreibtische, Kühlschränke, Stühle oder die ein oder andere bestückte „zu Verschenken“-Kiste stolpert. Sicher, ausrangierten Kram gab es hier schon immer vor den Haustüren. Aber seit ein paar Wochen türmt sich der Müll in den Straßen der Neustadt besonders hoch. Trotzdem lohnt es sich, das, was da steht, mal genauer zu betrachten. Dann fällt eins auf: Viele Teile sind verziert, bemalt und beschriftet. Und das nicht willkürlich, sondern mit einer markanten Handschrift.

In 25 Jahren nicht erlebt

Ein Dresdner Künstler, der anonym bleiben möchte, hat es sich seit etwa einem Jahr zur Aufgabe gemacht, ausrangierte Möbel, Bretter und anderes Zeug mit einer Botschaft zu versehen. Seit 25 Jahren lebt er in der Neustadt und ebenso lange malt er Graffiti, wie er gegenüber den DNN erzählt. Aber warum nun auf Sperrmüll? „Auslöser war, dass das „zum Mitnehmen“ Thema ausufert. Es wird auf den Straßen immer mehr“, sagt er. In den 25 Jahren Neustadtleben habe er noch nicht erlebt, dass so viele ihren Sperrmüll auf die Straße stellen.

Er bezeichnet sein Schaffen selbst als „Kunst gegen Müll“. Er versteht die Intention der Leute nicht, die ihren ausrangierten Kram auf die Straße stellen und denken, irgendjemand wird es schon mitnehmen, sagt er. Klar, könne man auch die ein oder andere Sache noch benutzen. Dort halte er sich nach eigenen Aussagen auch zurück mit seiner Kunst. „Aber hey, eine alte Waschmaschine, einen Kühlschrank oder die ewig nervenden Billy-Regale gehören allesamt auf den Hammerweg“, mahnt der Künstler.

Bußgeld bis zu 100 000 Euro

Der viele Sperrmüll auf den Fußwegen der Dresdner Neustadt ist auch bei der Stadt nicht unbemerkt geblieben. Zwar stelle das Abstellen auf dem Fußweg eine ungenehmigte Sondernutzung dar, so könne man häufig jedoch nicht ahnden, weil die Verursacher oft nicht auffindbar seien, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Bei vielen Gegenständen handele es sich nicht mehr um wohlwollendes Verschenken: „Hier wird dann illegale Müllentsorgung auf Kosten der Allgemeinheit betrieben“, sagen die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung zu dem Thema. Wer dabei erwischt wird, wie er seinen Müll außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen entsorgt, muss mit einem Bußgeld rechnen, was bis zu 100 000 Euro hoch sein kann. Die Höhe richtet sich nach der Menge des Mülls.

Und wer räumt den illegal entsorgten Kram am Ende weg? Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung erklären das Prozedere wie folgt: Das Neustädter Stadtbezirksamt wird über den Müll informiert. Entweder über Hinweise, über die Dreck-weg-App oder im Rahmen regelmäßiger Kontrollen. Dann wird das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft informiert und entsorgt das nicht mehr gewollte Hab und Gut der Neustädter in der Regel einmal wöchentlich. Die Kosten dafür trägt die Allgemeinheit.

Tauschschrank an der Martin-Luther-Kirche

Im Sinne der Nachhaltigkeit gibt es bereits Möglichkeiten, dem Ausrangierten ein zweites Leben zu schenken, beispielsweise im Tauschschrank an der Martin-Luther-Kirche. Doch auch hier müssen die Verantwortlichen immer häufiger feststellen, dass dieser Ort zur Müllentsorgung genutzt wird. Und dabei ist die gar nicht so schwer: Zeug ins Auto laden, zum Wertstoffhof fahren und alles loswerden.

