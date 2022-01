Dresden

Operiert werden, aber nicht im Krankenhaus bleiben müssen – klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ist aber neuerdings auch im Dresdner St.-Joseph-Stift möglich. Dort gibt es ab sofort ein neues ambulantes OP-Zentrum. Hier finden die Patienten nach Aussagen der Krankenhausleitung die Sicherheit, technische Ausstattung und das medizinische Verständnis einer Klinik, ohne dort über Nacht bleiben zu müssen. Lediglich ein paar Stunden bleiben die Patienten zur Beobachtung vor Ort, bis es wieder nach Hause geht.

Bauzeit dauerte ein Jahr

Gestartet ist das ambulante OP-Zentrum in der ersten Jahreswoche, wie Marcus Burkart, operationstechnischer Assistent und Koordinator der OP-Pflege, berichtet: „In der ersten Woche des neuen Jahres ist das ambulante OP-Zentrum zunächst mit wenigen Patienten in ei­nen Probebetrieb gestartet, um das Team aufzustellen und die internen Abläufe zu prüfen.“

Das Zentrum wurde in der dritten Etage des Maria-Merkert-Hauses auf 540 Quadratmeter innerhalb ei­nes Jahres eingerichtet. Zwei OP-Säle mit einer Größe von je 35 Quadratmeter verfügen sogar über große Fenster mit Tageslicht. Im Aufwachraum gibt es elf Betten und hier werden die Patienten von einem zentralen Tresen aus überwacht.

Der Aufwachraum des ambulanten OP-Zentrums. Quelle: Joseph-Stift

OP-Zentrum sucht noch Mitarbeiter

Ambulante Operationen sind mittlerweile in vielen Bereichen möglich: „Dieses Vorgehen ist mittlerweile auch bei deutlich komplexeren Eingriffen in der Chirurgie, der Orthopädie und der Gynäkologie möglich“, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses. Jeder Wochentag ist einem bestimmten Fachgebiet zugeordnet: Montags finden chirurgische Eingriffe statt, dienstags und donnerstags ist das Zentrum für gynäkologische Eingriffe reserviert und mittwochs sowie freitags finden orthopädische Eingriffe statt.

Das ambulante OP-Zentrum hat ein neues festes Team, bestehend aus Mitarbeitern des Krankenhauses sowie Fachkräften. Doch noch werden weitere erfahrene OP-Kräfte gesucht, schreiben die Verantwortlichen. Medizinische Fachangestellte und operationstechnische Assistenten können sich bei Interesse beim St. Joseph-Stift bewerben.

Kontakt Ambulantes OP-Zentrum, Canalettostraße 10, Eingang 3 am Maria-Merkert-Haus, Terminvergabe nur über Einweisungssprechstunden, Patienten sollen sich in der Zentralambulanz des Krankenhauses im Haus West, Eingang 7, Georg-Nerlich-Straße 6 melden (Tel. 0351 44 40 24 60), bei orthopädischen Operationen im MVZ Forum Gesundheit, Schlehenstraße 2 (Tel. 0351 84 07 40).

Von Lisa-Marie Leuteritz