Dresdner Kliniken rüsten gegen Coronavirus auf

Dresden

Mittlerweile sind in Deutschland vier Personen mit dem Coronavirus infiziert. Weitere Verdachtsfälle gibt es etwa in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aus diesem Grund rüsten sich Dresdens Kliniken gegen eine Ausbreitung der Lungenkrankheit.

Die erste Anlaufstelle in Dresden bei Verdacht auf Coronavirus ist das Städtische Klinikum am Standort Trachau/Neustadt. „Das Klinikum hat mit dem Fachgebiet Infektiologie, Reise- und Tropenmedizin den Versorgungsauftrag auf diesem Gebiet“, sagt der Medizinische Direktor Lutz Blase. „Daher ist es ständig auf die Behandlung von infektiösen Patienten vorbereitet.“

Am Neustädter Klinikum stehe eine Infektiologische Station mit 20 Betten unter fachärztlicher Leitung bereit. „Hier können Patienten mit potentiell übertragbaren Krankheiten in Isolierpflege betreut werden“, sagt Dieter Teichmann, Infektiologe und Leitender Oberarzt der dortigen Medizinischen Klinik. Heißt: Die Zimmer verfügen über einen eigenen Sanitärbereich und eine Hygieneschleuse. Auch die entsprechende Schutzausrüstung sei vorhanden. Die betreuenden Pflegekräfte und Ärzte seien bezüglich Infektionskrankheiten jahrelang geschult und dementsprechend erfahren.

Weitere Isolierzimmer in Uniklinikum und Diakonissenkrankenhaus

Ein Patient mit Verdacht auf das Coronavirus würde sofort isoliert in einem Zimmer untergebracht werden, wie die Pressestelle des Uniklinikums Dresden auf DNN-Anfrage mitteilte. Eine ausgewiesene Isolierstation wie im Städtischen Klinikum gibt es am Uniklinikum allerdings nicht, sondern lediglich einzelne Isolierzimmer mit Hygieneschleusen auf bestimmten Stationen, etwa in der internistischen Notaufnahme.

Ähnlich sieht es im Diakonissenkrankenhaus aus: Auch dort verfüge man über geeignete Zimmer mit strengen Hygienemaßnahmen. Diese sind eigentlich für Patienten mit beispielsweise infektiösen Durchfallerkrankungen oder Influenza-Infektionen (Grippevirus) gedacht, könnten aber auch von Personen mit Verdacht auf Coronaviren genutzt werden. Das teilte die Pressestelle auf DNN-Anfrage mit. Aber: „Entsprechend unseres medizinischen Angebots verfügen wir über keine Isolierstationen, wie es etwa bei Infektiologischen Kliniken der Fall ist.“ Eine konkrete Zahl der verfügbaren Isolierzimmer haben weder Diakonissenkrankenhaus noch Uniklinikum auf Anfrage genannt.

Das Robert-Koch-Institut hat ein sogenanntes Flussschema an alle Gesundheitsämter, die Krankenhausgesellschaft, Kassenärztliche Vereinigung Sachsen und die Landesärztekammer ausgehändigt. Anhand dieses Standards soll jeder Arzt in der Lage sein, das Coronavirus zu diagnostizieren. Dazu folgt man dem Ausschlussprinzip: Stellt der behandelnde Arzt keine anderen Infektionskrankheiten beim Patienten fest, leitet er im nächsten Schritt einen labormedizinischen Test ein. „Hierfür werden Abstriche aus den Nasen- und Rachenbereich und gegebenenfalls das aus den Atemwegen abgehustete und schließlich ausgespuckte Sekret verwendet“, erklärt Infektiologe Dieter Teichmann. Die Untersuchung der Abstriche erfolgt in der Charité Berlin. Ein Ergebnis liege Teichmann zufolge nach wenigen Stunden vor.

Was macht das Coronavirus so gefährlich?

Das Hauptproblem laut Teichmann: Derzeit können Ärzte nur die Symptome, aber nicht die Krankheit selbst behandeln. Experten zufolge lösen Coronaviren verschiedene Krankheiten beim Menschen aus. Während sich gewöhnliche Coronaviren meistens in milden Erkältungserscheinungen wie Husten und Schnupfen äußern, können bestimmte Viren zu schweren Atembeschwerden, Lungenentzündungen und hohem Fieber führen. „Schwere Krankheitsverläufe betreffen vor allem Patienten mit chronischen Erkrankungen des Herz- und Kreislaufsystems und der Atmungsorgane. Wie hoch der Anteil dieser schweren Verläufe wirklich ist, wird erst die nächste Zeit zeigen“, so Teichmann. Zudem stehe aktuell noch keine Sofortdiagnostik an den jeweiligen Krankenhäusern zur Verfügung, sondern – bislang – nur an der Charité Berlin.

Zur Vorbeugung gelten dieselben Maßnahmen wie auch bei Influenza: regelmäßig und gründlich Händewaschen, zuhause ordentlich lüften und mindestens einen Meter Abstand zu Kranken halten. Teichmann weist aber auch darauf hin, dass die saisonale Influenza aktuell die eindeutig größere Gefahr in Deutschland darstelle. Die Zahl der Erkrankungen als auch der Todesfälle sei deutlich höher als jene durch Infektionen mit Coronaviren.

Das Robert-Koch-Institut hat die wichtigsten bisherigen Erkenntnisse zum Coronavirus auf seiner Homepage veröffentlicht. Weitere Informationen unter www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

Lesen Sie auch:

Liveblog zum Coronavirus

Was ist der Unterschied zwischen Pandemie, Epidemie und Endemie?

Drei weitere Coronavirus-Fälle in Bayern

Höchststand der Coronavirus-Fälle wird erst noch erreicht

So bereitet sich Sachsen auf das Corona-Virus vor

Von Sabrina Lösch