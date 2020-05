Kitas öffnen mit Einschränkungen

Dresden

Nach zwei Monaten mit geschlossenen Türen nehmen die 389 Kitas und Horte im Dresdner Stadtgebiet am Montag wieder ihren Betrieb auf. „Ein eingeschränkter Regelbetrieb heißt allerdings nicht, dass die Einrichtungen wieder normal zur Verfügung stehen“, betont Sabine Bibas, Leiterin des Amtes für Kindertagesbetreuung, am Freitag in einer Erklärung der Stadt.

Die Vorgaben der aktuell geltenden Corona-Allgemeinverfügung in Sachsen ließen den Normalbetrieb für die rund 55 000 in Dresdner Kitas und Horten betreuten Kinder noch nicht zu. Aufgrund der strikten Vorgaben zur Betreuung der Kinder in festen Gruppen mit möglichst festem Personal seien die Kitas dazu gezwungen, ihr Öffnungszeiten einzuschränken. „Mir ist kein Träger bekannt, der es anders schafft“, erklärte Bibas.

Eine Vorgabe der Stadt gibt es dabei nicht: Die Einrichtungen und Träger entscheiden bis zum 5. Juni selbst, wann sie öffnen. So lange ist die Allgemeinverfügung des Landes vom 12. Mai noch gültig.

Geschlossene Türen am Brückentag

Fest stehe jedoch schon, dass die kommunalen Kitas und Horte am Brückentag nach Christi Himmelfahrt, Freitag, 22. Mai, geschlossen bleiben. Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen hat einen Schließtag angeordnet – das zur Verfügung stehende Personal reiche nicht aus, um die Betreuung aller Kinder in den festgelegten Gruppen absichern zu können. Für die Einhaltung der Hygienevorgaben wurden die städtischen Kindertageseinrichtungen mit Schutzmasken und Desinfektionsmitteln ausgestattet.

Eine besondere Herausforderung jedoch sei die vom Land vorgegebene Betreuung in festen Gruppen und Räumen mit fest zugeordnetem Personal. Im Infektionsfall soll einerseits eine Nachverfolgung möglich sein und andererseits eine Quarantäne lediglich auf einen Teil der Einrichtung beschränkt bleiben und nicht alle Kinder betreffen.

Einerseits sind, wie Amtsleiterin Bibas betont, viele Kitas rein baulich auf offene und teiloffene Betreuungskonzepte ausgerichtet. Andererseits ist eine solche Betreuung sehr personalintensiv. Vor allem deshalb, weil gruppenübergreifende Früh- und Spätdienste nicht erlaubt sind.

„Den Umständen entsprechend gut organisierter Start“

Damit Eltern keine finanziellen Nachteile aus den Einschränkungen entstehen, überlässt es der städtische Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen den Eltern, ihre vertragliche Betreuungszeit auf die tatsächlich in Anspruch genommene und von der Elternbeitragssatzung mindestens vorgesehene Betreuungszeitstufe zu reduzieren. Möchten Eltern von diesem Angebot Gebrauch machen, können sie sich formlos an die betroffene Einrichtung wenden.

Die Stadt rechnet mit einem „den Umständen entsprechend gut organisierten Start“. Es werde viel Empathie und pädagogisches Geschick von Nöten sein, um Kindern zu erklären, warum sie unter Umständen nicht mit ihren Freunden, die sie in den letzten Wochen vermisst haben, in einer Gruppe sind, nicht mit ihnen spielen können, nicht mal im Garten. Darauf seien die Pädagogen mit all ihrer Professionalität, Motivation und Liebe zum Beruf eingestellt.

Die Pädagogen würden ihr Bestmöglichstes geben, um den Kindern einen guten Start zu ermöglichen. „Und selbstverständlich zählen wir auch auf die Unterstützung der Eltern in den Bringe- und Abholsituationen“, erklärte der Kita-Betrieb.

Von Aaron Wörz und Ingolf Pleil