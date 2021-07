Dresdner Kita-Mitarbeiter wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Dresden

Unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern soll sich ein 27-Jähriger vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Er soll als pädagogischer Mitarbeiter in einer Dresdner Kita zwischen August 2018 und Oktober 2020 in 20 Fällen sexuelle Handlungen an sechs zwei- bis dreijährigen Mädchen vorgenommen haben. Zumeist filmte oder fotografierte er laut Anklage seine Taten.

Gleiches tat er der Staatsanwaltschaft zufolge zwischen Juli 2013 und August 2015 achtmal mit einem ihm bekannten Mädchen, das zu den Tatzeitpunkten acht bis zehn Jahre alt war.

Der 27-Jährige wurde am 28. Januar festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Der bisher nicht Vorbestrafte habe die Taten im Wesentlichen gestanden, so die Staatsanwaltschaft. Über die Zulassung der Anklage entscheidet nun das Landgericht.

Von fkä