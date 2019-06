Dresden

Ein Kind, das in Dresden-Cotta eine Kita besucht, ist am Wochenende an einer Meningokokken-Infektion verstorben. Das berichtete zunächst der MDR. Die Stadt als Träger der Einrichtung will sich im Lauf des Tages dazu äußern. Wir warten derzeit auf den ärztlichen Befund“, sagte eine Stadtsprecherin am Mittwoch. Dieser werde gegen Mittag erwartet. Auch die Eltern der anderen Kita-Kinder müssen informiert werden.

Meningokokken werden durch Tröpfcheninfektion übertragen und lösen unter anderem Meningitis (Hirnhautentzündung) aus.

Bereits im November vergangenen Jahres war eine Meningokokken-Infektion in einer Dresdner Kita aufgetreten. Das Gesundheitsamt hatte allen Kontaktpersonen des damals betroffenen Mädchens präventiv Antibiotika verabreicht. Weitere Ansteckungen traten nicht auf.

Von DNN/dpa