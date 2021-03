Dresden

Es soll ein Symbol sein, für die Sehnsucht nach Besuchern, für Hoffnung auf baldige Öffnung und für die Anerkennung der Kultur als systemrelevant. Mit der bundesweiten Aktion „Kino leuchtet. Für dich“ wollen Lichtspielhäuser kurz vor Beginn der in diesem Jahr virtuell stattfindenden Berlinale für eine Perspektive werben.

Daran beteiligten sich am Sonntagabend nicht nur einige Dresdner Kinos, sondern auch die temporär das Königsufer bespielenden Filmnächte am Elbufer. Und zwar mit einer Projektion am altbekannten Spielort.

Diese soll die Aktion unterstützen und an „das seit rund 30 Jahren stattfindende Kino- und Konzertspektakel erinnern“, wie es in der Pressemitteilung der Filmnächte-Betreiber heißt.

Von lml